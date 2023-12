Primeiro hub de inovação privado de Belo Horizonte (MG), o Raja Valley se consolidou como centro de conexões entre startups, corporações, instituições de ensino e profissionais do mercado, e oferece serviços de consultoria aos clientes atendidos. Entre os diferenciais da consultoria está a qualidade dos players do mercado.

João Paulo Zica Fialho, o CEO da holding Raja Valley, Raja Ventures e JPZF Empreendimentos Imobiliários, explica que a holding investiu na capacitação da equipe de profissionais. "Montamos nosso setor de contratos e editais entre 2022 e 2023, com o suporte da RR Inova, empresa especializada em políticas públicas relacionadas à inovação, com mais de 20 anos de atuação", comenta.

Exemplo disso é a consultoria em editais de captação de recursos, um serviço que auxiliou a Construtora Sudoeste, cliente do Raja Valley, a obter sucesso no edital “Compete Minas: Empresas, Startups e Cooperativas”, patrocinado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), com valor total de R$ 100 milhões.

"Passamos por uma banca de avaliação de iniciativas das equipes internas e o Raja Valley, como nosso parceiro, nos ajudou a estudar os projetos e a priorizá-los conforme o valor agregado para a construtora. A partir disso, começamos a ter um relacionamento mais próximo. Foi quando nos apresentaram o edital do Compete Minas e definimos qual projeto encaixaria melhor", disse Thiago Cabral Alves Ferreira, gerente de Projetos da Construtora Sudoeste.

De acordo com o gerente de Projetos, o Raja Valley orientou a construtora a redigir o projeto de forma a viabilizar sua aprovação. “O escopo aprovado refere-se ao app dos empreendimentos da bandeira Aldea e com esse suporte conseguimos o incentivo financeiro necessário para o desenvolvimento do projeto, que está em sua fase inicial”, comemorou.



Ao participar de um edital, por mais credenciada que uma empresa seja, ela precisa ter expertise para entender os detalhamentos solicitados e preencher a documentação de forma correta, para ter sucesso.

No final de outubro, a construtora lançou a Sudoeste Store, um espaço de ideias e conexões, que combina tecnologia, eventos e arquitetura inovadora em uma localização especial de Belo Horizonte. Junto com a inauguração da store, a empresa fez o lançamento de mais um empreendimento Aldea, agora na Avenida Bias Fortes, e o avanço do app reforça essa bandeira, que ganha em 2024 mais um lançamento.



COMPETE MINAS

O Compete Minas é uma ação do governo de Minas que inclui a abertura de dois editais, no valor integral de R$ 100 milhões, para apoiar projetos de inovação nas empresas. O objetivo é estimular a competitividade de empresas mineiras e estreitar as relações entre universidades e instituições de pesquisa com o setor privado

Este ano, o edital foi dividido em duas chamadas. A 12, Tríplice Hélice, voltada para Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), com aporte de R$ 50 milhões para universidades públicas e privadas realizarem projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, em parceria com empresas, startups ou cooperativas mineiras.

Já a 13, intitulada Empresas, disponibilizou também R$ 50 milhões para empresas, startups e cooperativas mineiras em condições de desenvolverem produtos e/ou processos inovadores e tecnológicos, novos ou significativamente aprimorados para o mercado nacional.



O Compete Minas teve várias etapas, começando pela habilitação, com o cumprimento dos requisitos formais das empresas, que incluiu a apresentação de documentos e o cumprimento de aspectos que constam no edital; posteriormente, envolveu a análise de méritos, com a verificação de aspectos técnico-científicos e análise do grau de inovação; e, por último, a parte de homologação.