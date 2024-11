Black Friday: consumidores de BH estão de coração aberto aos descontos

Os belo-horizontinos estão de coração aberto para a Black Friday 2024. Uma pesquisa de intenção de consumo realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) indica que 48% dos consumidores da capital admitem que, dependendo dos descontos, podem fazer compras na data, mesmo sem ter planejado.

Dos entrevistados que conhecem a data (95,6% dos belo-horizontinos), 45% afirmaram que vão às compras na Black Friday deste ano. Metade (50,3%) dos consumidores que conhecem a data planejam aproveitar para antecipar algumas compras de Natal. Por outro lado, 39% não pretendem comprar.

Os mais animados com a data afirmam que identificaram descontos reais. Isso, associado à boa experiência de compras online na Black Friday de 2023 (98,3% não tiveram problemas), foi um fator importante para “turbinar” a intenção de compra para este ano.

Experiência na Black Friday de 2023 foi positiva

Sobre as experiências com a Black Friday de 2023, 29,7% dos entrevistados compraram apenas em lojas físicas. Desses, 57,1% fizeram pesquisa em várias lojas na própria data. Para 89,8% dos que pesquisaram preços em 2023, os descontos anunciados nas lojas físicas foram reais.

Ainda no ano passado, 15,5% dos entrevistados que participaram da Black Friday optaram apenas pela compra online. De acordo com 57,1% dos que optaram pelo comércio virtual, a pesquisa de preço foi feita na própria data de desconto, e 97,6% consideraram que os descontos foram reais. Entre os cuidados tomados pelos consumidores que compraram nas lojas virtuais nesse período, 70% pesquisaram os preços e 83,3% conferiram a reputação da empresa antes de fechar o negócio.

Varejo aprendeu a lidar com a data

Para 2024, os consumidores dispostos a comprar na Black Friday pretendem adquirir principalmente produtos eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, alimentação e telefonia. Além de bons preços, os entrevistados disseram que valorizam um bom atendimento, variedade de marcas e produtos e facilidade de pagamento.

“A Black Friday tem ganhado cada vez mais destaque entre as principais datas comemorativas para o comércio varejista. Notamos que os empresários estão cada vez mais adotando ações para o período, com o intuito de atrair mais consumidores. Com tantas ações, sendo a principal os descontos, os consumidores têm prestigiado cada vez mais o comércio durante o período e, com isso, há um aumento significativo nas compras. Além disso, notamos que, neste ano, mais consumidores estão com a percepção de que a data realmente promove vantagens, o que tem aumentado a confiança do consumidor”, analisou Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG.