Grupo dono de Ibmec e Estácio compra faculdade de BH, que vai mudar de nome

O grupo de educação Yduqs, proprietário de instituições como Ibmec, Idomed, Estácio e Wyden, concluiu a aquisição do Centro Universitário Newton Paiva. O negócio, que totaliza R$ 49 milhões, dos quais R$ 34,3 milhões foram pagos à vista, enquanto o restante será quitado ao longo de cinco anos, com reajuste pelo CDI, foi iniciado no mês de maio, mas só recebeu parecer favorável, sem ressalvas, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta quinta-feira (14/11).

Com a incorporação, a instituição de Belo Horizonte passa a se chamar Newton Paiva Wyden. De acordo com o grupo, tanto a marca do Centro Universitário quanto as duas unidades localizadas na capital mineira serão preservadas. Aroldo Alves, CEO da Wyden, afirma que a independência entre as instituições de ensino superior mantidas pelo grupo também será preservada.

"Cada instituição de BH manterá sua identidade, infraestrutura, equipes e estratégias, assegurando que a Newton Paiva preserve sua tradição e fortalezas acadêmicas", assegura Alves. Ele pondera que haverá compartilhamento apenas de plataformas e tecnologias de educação.

O CEO da Wyden avalia que a incorporação da instituição de ensino permitirá fortalecer o grupo. Ele destaca os cursos da área da saúde, que trarão complementaridade ao negócio, e aponta o papel estratégico de Belo Horizonte no segmento educacional. "A aquisição da Newton Paiva permitirá, por meio da bandeira da Wyden, atingir um novo segmento, aumentando nossa participação na praça", diz.

Inclusive, para Alves, são justamente os cursos na área da saúde, assim como os de tecnologia, que estão recebendo maior demanda por parte dos estudantes nos últimos anos. "O setor de ensino superior no Brasil tem experimentado uma recuperação após períodos de retração. O ensino presencial, que é o carro-chefe da Newton Paiva, vem crescendo e apresentando uma retomada desde 2023", opina. O dirigente pondera que o crescimento da demanda não chega a ser exponencial, mas é consistente. "A expectativa é que a procura continue aumentando à medida que a economia se estabilize e as pessoas busquem qualificação para atender às exigências do mercado de trabalho", prevê. Ele também salienta o papel dos cursos de Ensino a Distância (EaD), cuja demanda desacelerou, mas pode voltar a crescer. "Entendemos que há um estoque muito grande de pessoas com potencial para ingressar no ensino superior. Estamos prevendo uma expansão na região de Minas Gerais no EaD com polos parceiros", conclui.

Integração

Hoje, o Centro Universitário Newton Paiva oferece 26 cursos de graduação presencial, nove graduações no formato semipresencial, além de cursos de Educação a Distância (EaD) e pós-graduação. Os mais de 7 mil alunos da Newton se juntarão aos cerca de 50 mil estudantes da Wyden, distribuídos em 10 instituições nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país.

História de mais de 50 anos



A então faculdade Newton Paiva abriu as portas há 52 anos, em 1972. A instituição de ensino superior foi um desdobramento da experiência do patrono, Newton Paiva Ferreira, à frente do Colégio Anchieta, cuja fundação ocorreu há cerca de nove décadas. Em 2008, já estabelecida como centro universitário, a instituição foi vendida pelos filhos do patriarca, Newton de Paiva Ferreira Filho, Paulo Newton de Paiva Ferreira e Maria Elvira Sales Ferreira, ao grupo paulista Splice, que atua em outras áreas além da educação. A aquisição da Newton Paiva pelo Grupo Yduqs é o mais recente capítulo dessa trajetória.