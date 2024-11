Produtos do hortifrúti ficam até 248% mais caros em BH, aponta pesquisa

O preço médio de vários legumes, frutas e hortaliças registrou aumento entre outubro e novembro em Belo Horizonte. A pesquisa foi feita pelo site Mercado Mineiro entre os últimos dias 12 e 14, quando foram consultados 21 estabelecimentos na capital mineira.

O item que registrou o maior aumento percentual foi o abacate, cujo quilo passou de R$ 7,51 para R$ 26,14, elevação de 248%. O preço do limão Taiti subiu de R$ 5,64 para R$ 11,22, reajuste de 99%. O inhame subiu 66%, de R$ 6,62 para R$ 11,04.

O preço médio da batata inglesa foi de R$ 5,98 para R$ 7,46, alta de 24,73%. Já a couve-flor subiu de R$ 7,57 para R$ 9,46, elevação de 25%. O quilo do pimentão verde subiu de R$ 7 para R$ 9,22, um aumento de 31,59%.

Preço menor

No entanto, para aliviar o impacto na conta do sacolão, alguns itens também registraram queda no preço médio. É o caso da banana prata, cujo preço do quilo ficou 19,99% mais baixo em relação ao mês anterior, passando de R$ 7,18 para R$ 5,74. O preço do mamão Havaí caiu de R$ 12,43 para R$ 7,75, uma redução de 37%.

O preço médio da beterraba passou de R$ 4,19 para R$ 3,46, queda de 17,35%. O quilo da cebola branca foi de R$ 5,64 para R$ 4,65, redução de 17,49%. Já a cenoura passou de R$ 3,63 para R$ 3,03, queda de 16%.

De acordo com o Mercado Mineiro, os preços dos legumes e frutas no sacolão têm sofrido muita oscilação em função de um período prolongado de seca e depois muita chuva, o que acabou aumentando o custo de produção e na qualidade dos produtos.

Vale pesquisar!

Se o preço de vários hortifrútis aumentou, a dica é pesquisar onde os produtos estão mais acessíveis. A pesquisa também mostrou que a variação de preço entre os estabelecimentos é alta, lembrando que pode haver uma diferença da qualidade desses produtos conforme o estabelecimento.

O preço do quilo da cenoura vermelha custa de R$ 0,99 até R$ 4,99, variação de 404%. A diferença nos valores encontrados para o quiabo também é grande, entre R$ 6,99 e R$ 29,99, variação de 329%. O quilo da cebola custa de R$ 1,98 a R$ 7,99, diferença de 303%. Já o abacate está custando entre R$ 7,99 e R$ 29,99, variação de 275%.

O quilo do tomate comum custa de R$ 1,98 até R$ 6,99, 253% de diferença. A maçã é vendida entre R$ 5,99 e R$ 19,90, variação de 233%. A banana prata pode custar de R$ 2,99 a R$ 8,99, diferença de 200%. Já a beterraba custa de R$ 1,98 até R$ 4,99, diferença de 152%. A variação no quilo da batata inglesa foi de 151%, podendo custar de R$ 3,98 até R$ 9,99.

O limão Taiti pode custar de R$ 5,98 a R$ 14,99 nos estabelecimentos consultados de Belo Horizonte, uma variação de 150%. O quilo do mamão Havaí é vendido de R$ 5,98 a R$ 13,99, diferença de 133%. O abacaxi foi encontrado custando de R$ 5,99 até R$ 12,99, variação de 116%. A laranja pêra foi encontrada entre R$ 5,99 e R$ 9,99, diferença de 66%. A cebolinha ou salsinha variam de R$ 1,98 até R$ 2,99, variação de 51%. A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.

