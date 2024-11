Um homem suspeito de invadir a casa de sua vizinha e roubar um Playstation 5 foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nessa terça-feira (5/11). O criminoso ainda ameaçou a vítima e a provocou, convidando-a para jogar.





Homem ameaçou sua vizinha





De acordo com as autoridades, o furto aconteceu no dia 25 de maio. Após o crime, a vítima tentou entrar em contato com o suspeito, pedindo a devolução do aparelho. O homem respondeu às mensagens com um convite para que ela fosse jogar com ele, além de enviar a foto de uma arma e afirmar que sabia onde o filho da mulher estudava.





O roubo aconteceu enquanto o suspeito estava hospedado temporariamente na casa de sua irmã, que o expulsou após tomar conhecimento do crime. Após isso, o homem ficou foragido por, aproximadamente, seis meses.





A polícia localizou o suspeito na casa de sua mãe, onde foi cumprido o mandado de prisão. O homem, que permaneceu em silêncio durante o interrogatório, foi indiciado pelos crimes de furto e ameaça. Caso seja condenado, poderá cumprir pena superior a quatro anos de prisão.





Suspeito já participou de outros crimes





Segundo a PCDF, o homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico de drogas e ameaças. As autoridades continuam tentando localizar o Playstation 5.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A operação realizada pelos agentes de segurança foi nomeada “Ohko”, referência ao termo “One Hit Knock Out" (K.O.). A frase, muito utilizada no mundo gamer, significa “nocaute com um golpe”.