Polícia Militar atendeu ocorrência que terminou com homem preso por golpear irmão com facão

Um homem, de 40 anos, foi preso por agredir o próprio irmão, de 31, com um golpe de facão na tarde dessa terça-feira (5/11), no Bairro Jardim Serra Azul, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conversava com a mãe quando começou a discutir com o irmão por causa de dívidas. Em determinado momento, ela sentiu um golpe na parte de trás da cabeça e caiu ao solo. Um amigo da família fez o socorro da vítima até a UPA Mateus Leme.

O suspeito foi preso no local da agressão. Em conversa com a polícia, ele afirmou que agrediu o irmão com um golpe de facão depois que a vítima disse que ele é sustentado pela mãe e não é homem para sustentar a casa. Ainda de acordo com ele, a vítima deu um soco nele.





O suspeito afirmou que não tem uma boa relação com o irmão e que tinha a intenção de matá-lo.

O facão usado no crime, de 18 polegadas, foi apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

