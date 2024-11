Dois homens, de 20 e 35 anos, foram presos com grande quantidade de drogas, uma arma roubada de um policial, munições e celulares na noite dessa terça-feira (5/11), na cidade de Guanhães, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que um local onde funciona uma oficina de lanternagem era usado para desmanche de veículos e repasse de peças.





Com a denúncia, os militares foram até o local e abordaram o responsável pela oficina, que negou a denúncia e afirmou que o local funcionava apenas como lanternagem e pintura. Ele disse ainda que conhecia todos os clientes para quem prestava serviço e que todos os veículos que estavam na oficina eram de procedência.





Ele autorizou os militares a fazerem buscas no local. Em um cômodo no segundo andar da oficina, os agentes sentiram um forte odor semelhante a maconha. A PM localizou dentro de uma caixa de papelão uma barra, um tablete médio e onze porções de maconha, quatro pinos de cocaína, uma balança de precisão, 73 comprimidos de ecstasy, materiais para embalar droga e uma arma de fogo do tipo pistola.

Em outro ponto do cômodo, em uma sacola plástica, a PM localizou outras duas armas de fogo do tipo pistola e diversas munições.





Inicialmente, o homem disse não saber quem era o dono dos objetos e que desconhecia a existência do material no interior da oficina. Depois, ele confessou que recebia R$ 160 de um cliente para guardar a mercadoria e que o dono da droga tinha cópia da chave do cadeado da oficina para acessar o interior da loja a qualquer hora.





O homem indicou o endereço do responsável pelo material. Ele foi encontrado no bairro Pito, em um bar.





Durante as diligências da ocorrência, ficou constatado que uma das armas apreendidas foi roubada em Belo Horizonte no dia 29 de abril de 2022 e pertence a um policial civil. Três celulares, uma faca e três cartões de memória de câmeras do circuito interno da oficina também foram apreendidos.

Os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil com o material arrecadado.