Um casal morreu, em decorrência de um acidente entre o automóvel em que estavam e um caminhão, no quilômetro 267, da BR-267, próximo a Seritinga (MG), na Serra da Mantiqueira, no início da noite de terça-feira (5/11).





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o socorro chegou ao local, o homem e a mulher já estavam mortos. Os corpos estavam presos às ferragens. Havia uma terceira vítima no veículo, que foi retirada do carro e levada pelo Samu para o Hospital de Aiuruoca (MG).





As causas do acidente ainda são desconhecidas. O veículo de passeio foi parar fora da estrada. Da ocorrência participaram, também, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado, por cerca de duas horas. O motorista do caminhão nada sofreu.