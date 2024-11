Uma professora da rede pública do Rio foi violentamente agredida por um homem, durante uma discussão em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira (4/11).





A vítima, de 40 anos, estava saindo de um evento no Ponto Chiq, um polo gastronômico da região, quando pediu para que dois homens, que eram irmãos, retirassem os carros da passagem. Em seguida, um deles a teria beijado à força e o outro a agrediu com socos no rosto. Imagens de câmeras de segurança flagraram a vítima sendo atingida por diversos socos no rosto. O carro da professora também foi danificado.









“Ele deu um soco no meu olho. Tem um olho que está completamente fechado. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. Sangrou muito na hora, tanto que minha roupa ficou toda suja de sangue”, disse a vítima em entrevista à reportagem.

O homem, identificado apenas como Nelson, prestou depoimento à polícia e foi liberado. A vítima está sendo amparada pelo Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. A caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que já identificou os autores, que prestaram depoimento. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e seu boletim de atendimento médico também será analisado. Outras diligências seguem para apurar os crimes de dano, lesão corporal e importunação sexual.