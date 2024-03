A marca de cosméticos Vult lançou nesta semana a campanha “Isso é mais que um batom”, em parceria com a ONG Turma do Bem e o Instituto Maria da Penha, com o objetivo de resgatar o orgulho e a autoestima de mulheres em situação de violência doméstica. Além de conscientizar pessoas sobre as agressões sofridas por mulheres e seu impacto autoestima, o projeto tenta resgatar o amor próprio de algumas vítimas oferecendo a elas tratamento odontológico.



Segundo pesquisa do DataSenado, 25,4 milhões de brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Dessas, 67% dizem que sofreram as agressões de um homem que era seu “parceiro íntimo”. “Sabemos que em casos de violência muitas vezes o alvo principal é a boca e, por isso, queremos multiplicar sorrisos e ampliar a voz dessas brasileiras, para que contem suas histórias e inspirem a sociedade como um todo. O projeto busca construir, a partir de exemplos reais, um movimento de sensibilização e conscientização que fomente o resgate do orgulho feminino, consolidando ainda mais o compromisso de Vult neste território”, afirma Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário.



Desde o começo de março, três mulheres receberam tratamento odontológico de forma totalmente gratuita, podendo recuperar os dentes que foram afetados pelas agressões. A ideia, agora, é possibilitar que mais vítimas possam ser beneficiadas. Para isso, a Vult lançou um batom especial, que tem o nome da campanha, terá venda 100% revertida à Turma do Bem, que realiza o trabalho. O produto está sendo vendido no site da marca, em uma cor única, por R$ 24,99.



“O novo batom busca engajar nossos clientes, que já acompanham e gostam dos nossos produtos, nessa causa tão importante. Ao comprar o batom, além de contribuir com o tratamento odontológico de mulheres vítimas de agressão, apoiando o trabalho realizado pela ONG Turma do Bem, os consumidores receberão informações sobre o tema e sobre a nossa capacitação 220 Vults, que agora conta com um módulo especial criado em parceria com o Instituto Maria da Penha. Sabemos que o caminho é longo, mas estimular a conscientização é essencial para transformarmos esse cenário - e esse desejo é o que move este projeto”, completa Renata.



"Nosso trabalho não foca apenas na estética, mas, especialmente, em devolver dignidade para as pacientes, tornando-as inteiras novamente. São histórias de dor e violência que destruíram a autoestima destas mulheres. Quando elas chegam no consultório, algumas trazem consigo um batom desgastado, seco, quase um símbolo da perseverança, prontas para pintar os lábios com um novo sorriso. Com o tempo, compreendi a magnitude desse simples gesto, o quanto representa para elas: o renascimento. E para que nosso trabalho siga em frente, dependemos do apoio e do engajamento da sociedade. Só assim conseguiremos alcançar um maior número de mulheres que, muitas vezes, precisam desse primeiro passo para recomeçar suas vidas”, ressalta o dentista Fábio Bibancos, que lidera o projeto.



O vídeo promocional conta a história de Mônica, Rosangela e Marli, que representam a realidade de milhões de brasileiras. "Eu achei que tinha encontrado o pai, um amigo nele, né? Mas depois veio as agressões, né? Foi difícil. (...) Ele pegou, me deu uma porrada na boca e quebrou meu dente", relata Marli. A ideia é mostrar como, após o tratamento odontológico, as três mulheres voltaram a sorrir a cuidar da aparência, melhorando a autoestima.