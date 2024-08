Os usuários compareciam no local em veículos e, por meio do portão, recebiam e pagavam o valor dos entorpecentes

Um grupo criminoso que comercializava drogas em Samambaia, especialmente cocaína e maconha, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (23/8). A corporação informou que as investigações constataram que o grupo criminoso, além de abastecer outros traficantes que atuam no local, comercializava drogas na QR 603, em uma espécie de drive-thru — os usuários compareciam no local em veículos e, por meio do portão, recebiam e pagavam o valor dos entorpecentes.

A operação denominada “CAPRAE”, deflagrada por intermédio da 26ª DP, com o apoio da Divisão de Operações Policiais/DOE e o CANIL, visou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília.

Ainda segundo a PCDF, foi constatado que o principal fornecedor de drogas do grupo criminoso era um homem de 50 anos de idade, morador de Taguatinga, cujo apelido deu nome a operação. As buscas foram realizadas nas regiões administrativas de Samambaia e Taguatinga. Os envolvidos irão responder por trafico de drogas e associação para o tráfico podendo pegar entre 8 e 15 anos.



