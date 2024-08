Um homem está sendo procurado após furtar a arma de um policial militar em Bom Jesus do Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação, que aconteceu na Rua Aristides Figueiredo, próximo ao Supermercado Fluminense, no bairro Pimentel Marques.



As imagens mostram dois policiais colocando um homem, que havia acabado de ser preso por roubo, na viatura, quando um rapaz chega por trás e puxa a arma de um dos PMs. O rapaz fugiu a pé.



Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o paradeiro do ladrão. A assessoria da Polícia Militar afirmou, em nota, que um procedimento apuratório foi instaurado pelo comando da unidade.

