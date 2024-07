Momento em que soldados do Corpo de Bombeiros desenterravam a ossada em fazenda

A Polícia Civil localizou uma ossada humana, nesta quarta-feira (24/7), na área rural da cidade de Guanhães, no leste de Minas Gerais, com apoio do Corpo de Bombeiros.







As buscas tiveram início quando a Polícia Civil recebeu informações sobre o suposto paradeiro de um homem, de 28 anos, desaparecido desde o último dia 9 de abril.

Segundo o informante, o homem havia sido executado por traficantes de Guanhães, em conseqüência de uma dívida de drogas, e que o corpo tinha sido enterrado em uma fazenda de plantação de eucaliptos.

Veja: imagens do incêndio que atingiu a Cidade Administrativa





Os policiais foram até o local, juntamente com os bombeiros, e a ossada foi localizada e levada ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette (Imlar), em Belo Horizonte, que vai fazer um estudo para confirmar a identidade da vítima.





Os policiais trabalham agora em Guanhães, para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio.





As buscas





Nas buscas pela ossada, foram identificados pontos suspeitos, e para estes, foram levados cães farejadores. Em um desses pontos, os cães indicaram a presença da ossada humana, enterrada em uma cova com cerca de 70 centímetros de profundidade. A operação foi coordenada pelo delegado Junio Silva de Almeida.