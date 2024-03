O corpo de um homem, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado por volta de meia-noite, caído, na Rua Ana Granato de Faria, altura do número 477, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava com quatro tiros – dois na cabeça, um no pescoço e um nas costas –, todos disparados pelas costas.



Segundo informações da Polícia Militar, o homem era negro e trajava bermuda escura, camisa de malha cinza e chinelos vermelhos. Segundo a única testemunha, assassinos estariam numa motocicleta.



Os policiais militares vasculharam a área e encontraram uma câmera de segurança numa das casas próximas ao local do crime. As imagens foram requisitadas e encaminhadas à Polícia Civil. A investigação está sendo feita pelos policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves.