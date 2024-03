Revólver usado no crime, uma réplica de arma e celulares apreendidos com suspeitos

As imagens de câmeras de vídeo foram determinantes para que a Polícia Militar de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, identificasse e prendesse seis suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem, de 19 anos, na madrugada desta segunda-feira (18/3). As prisões ocorreram sete horas depois do encontro do cadáver.

O corpo foi encontrado na Rua Adolfo Rodrigues, no Bairro Novo Horizonte, em Unaí. Segundo peritos, a vítima morreu em consequência dos quatro tiros que levou.

A partir das imagens, os policiais conseguiram identificar três mulheres, entre 21 e 23 anos. Elas foram localizadas e informaram o paradeiro de dois homens que estariam diretamente ligados ao crime.

Os suspeitos, de 18 e 20 anos, foram presos com uma réplica de arma de fogo, mas o primeiro assumiu a autoria do crime e disse que teria pego a arma com um amigo, que emprestou o equipamento.

Os policiais foram, então, à casa desse sexto envolvido, também de 18 anos, e lá conseguiram encontrar a arma do crime. Os seis foram levados para a Delegacia de Unaí.