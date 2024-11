Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos nessa sexta-feira (1°/11), por policiais penais no Bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo os policiais, a dupla estava em atitude suspeita em um Fiat Uno de cor escura.





A Polícia Militar foi acionada. Porém, antes da equipe chegar ao local, os suspeitos foram abordados pelos policiais penais na Avenida Carlos Edmundo Landaeta. Assustados, os dois teriam saído correndo em direção a um matagal, mas foram capturados pelos policiais penais. Ao verificarem a situação do veículo no sistema, descobriram que ele havia sido furtado em Ipatinga.





Os homens são suspeitos de fazerem parte de uma organização especializada em furto de veículos. O esquema ainda é monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Militar, porém, os policiais acreditam que os carros são furtados e, em seguida, escondidos para que não sejam rastreados. Depois de algum tempo, são usados no cometimento de roubos e homicídios. Em seguida, eles são descartados ou desmanchados. A suspeita é que equipes diferentes sejam responsáveis por cada etapa do processo.





Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais que, a Polícia Penal acionou a Polícia Militar, que conduziu os homens para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.