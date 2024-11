Com mais de dois mil participantes, teve início nesta quinta-feira (21), o segundo dia do XIX Congresso Brasileiro de Controle de Infecções e Epidemiologia Hospital, no Centro de Convenções de Belo Horizonte - Centro. O evento, que vai até o dia 23, tem a presença de especialistas de todo o Brasil para discutir assuntos relacionados às doenças infecciosas que têm ganhado destaque e afligido profissionais da saúde e a população.

Ao mesmo tempo, o IV Simpósio Brasileiro de Stewardship de Antimicrobianos; III Congresso Brasileiro de Controle de Infecção em Pediatria e Neonatologia; e o VII Congresso Mineiro de Infectologia acontecem junto ao evento principal.

Desde a epidemiologia de doenças emergentes, até a gestão de infecções relacionadas à assistência à saúde (Iras), super bactérias, fungos resistentes, COVID-19, imunização e riscos de novas epidemias, o congresso é integrado por conferências, palestras e simpósio que discutem uma ampla gama de tópicos - representando um esforço em promover segurança no combate à infecções.

O infectologista e diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Starling, também colunista do Estado de Minas, participa dos dois últimos dias de evento, com presença na conferência "Controle de infecção nas grandes redes verticalizadas: a vida como ela é", no dia 22; e no dia seguinte, integra as discussões "Grandes dilemas: o presente e o futuro do controle de infecções" e "Controvérsias: epidemiologia do impossível: divertindo com ciência".

"Os profissionais de controle de infecção desempenharam um papel crucial no monitoramento, na prevenção e no controle da disseminação dos microrganismos, ajudando a qualificar melhor o trabalho assistencial e sobretudo proteger nossa saúde pública. Neste congresso, teremos a oportunidade de compartilhar experiências e as últimas descobertas em nossa área. As discussões aqui conduzidas levarão a avanços importantes em nossa compreensão das doenças infecciosas e das estratégias de prevenção de infecções", informou Hoberdan Oliveira Pereira, presidente do XIX Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço

XIX Congresso Brasileiro de Controle de Infecções e Epidemiologia Hospital

Quando: 20 a 23 de novembro

Onde: Centro de Convenções de Belo Horizonte - Minascentro, Centro, Belo Horizonte

Mais informações: https://www.cih2024.com.br/index.php#