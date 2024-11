A Versania Brasil realiza a 4ª edição da Confraria Paliativa em Belo Horizonte, cujo objetivo é aprofundar a discussão sobre cuidados paliativos e o papel do direito nesse contexto. O evento, que reúne especialistas e temas que envolvem o cuidado humanizado e a dignidade dos pacientes em situações delicadas, como doenças crônicas e terminais, acontece nesta quinta-feira (21/11), das 14h às 18h, na sede da clínica (Rua Denver, 190, Santa Lúcia).





A confraria, aberta ao público, é uma oportunidade para profissionais de saúde, advogados, estudantes e interessados. “A gente não acredita na construção do conhecimento que não seja coletivo. É um momento prazeroso também, pois, além das antigas e novas amizades, fazemos do encontro um happy hour”, diz o oncologista e médico paliativista, Munir Murad, também coordenador dessa área na unidade da Versania em BH.





Munir Murad relembra que os cuidados paliativos buscam promover o alívio do sofrimento e o bem-estar do paciente, visando proporcionar qualidade de vida mesmo diante de doenças que não têm cura. “Por isso, debater esses temas é essencial para fortalecer uma cultura de atenção integral ao paciente, que envolve aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais”, ressalta.





A programação terá início com as boas-vindas do CEO da Versania, Márcio Mascarenhas. Na sequência haverá a palestra Existe direito à esperança?, ministrada por Cynthia Araujo, que traz à tona o questionamento de como o direito pode contribuir para manter viva a esperança do paciente e de seus familiares, além de abordar as implicações legais e emocionais para quem enfrenta um diagnóstico terminal.





Já Luciana Dadalto vai apresentar o tema Tópicos indispensáveis na fronteira de cuidados paliativos e direito. Ela explora questões fundamentais que garantem uma abordagem ética e humanizada no tratamento de pacientes em fim de vida. Luciana fala sobre os desafios e avanços no campo dos direitos dos pacientes e dos profissionais que atuam na linha de frente, reforçando a importância de um cuidado centrado no indivíduo.





Munir trata a Felicidade baseada em evidência, propondo uma visão inovadora sobre o bem-estar como parte fundamental do cuidado paliativo. Sua abordagem trará dados e reflexões sobre como o cultivo da felicidade, mesmo em condições adversas, pode impactar positivamente a experiência do paciente e sua família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia