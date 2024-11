O “Dia D” de Multivacinação, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), aplicou 14.204 doses de vacinas no último sábado (23/11). Isso representa 23% dos imunizantes aplicados desde o início da campanha, no dia 4 de novembro, que totalizam 61 mil doses.





As doses foram aplicadas no público de até 15 anos nos 153 centros de saúde e no serviço de atenção à saúde do viajante. O objetivo é deixar em dia o cartão de vacinação deste público alvo.





Dentre as vacinas disponibilizadas estão: dengue, rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe. Já o imunizante BCG é disponibilizado apenas nos locais de referência.





“É muito importante que pais e responsáveis mantenham os cartões de vacina atualizados para proteger crianças e adolescentes das doenças imunopreveníveis. As vacinas são seguras e salvam vidas”, afirma a subsecretária de Promoção e Vigilância em Saúde, Thaysa Drummond.





A Campanha de Multivacinação segue até 29 de novembro. Mesmo com o fim da campanha, as doses permanecem disponíveis de segunda a sexta-feira, em todos os centros de saúde.





A PBH informou que, no momento, não estão disponíveis os imunizantes contra a Covid-19 e a varicela. "O município já notificou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a falta, mas ainda não há previsão para o reabastecimento."

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as doses são administradas conforme a análise da situação vacinal de cada criança ou adolescente. Sendo assim, é essencial que pais ou responsáveis apresentem a caderneta de vacinação para conferência e atualização.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para receber as vacinas, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço residencial para o devido registro. Os endereços e horários de vacinação podem ser consultados on-line.