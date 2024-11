A Polícia Civil esclareceu o assassinato de Robson Fernandes de Souza, de 45 anos, esfaqueado e espancado dentro da Estação do Move, no Bairro São Francisco, no último dia 8 de novembro. O crime, com resquícios de crueldade, ocorreu por conta de uma mentira contada por uma mulher de 40 anos. Ela está foragida e é procurada.

Cinco pessoas estão sendo indiciadas: três homens, de 21, 29 e 45 anos, presos em flagrante, um homem, de 18 anos, que desferiu 24 facadas na vítima e a mulher de 40 anos. Três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, estão sendo apontados como participantes do crime e a delegada Ariadna Elloise Coelho, da Delegacia de Homicídios de Venda Nova, está pedindo a internação deles, junto à Vara de Infância. “Adolescentes não podem ser presos”, ressalta a delegada. A polícia procura, ainda, por um outro homem, o nono envolvido.





Tudo teria começado, segundo a delegada Ariadne, por causa de uma mentira. A mulher espalhou que a vítima teria cometido um abuso contra crianças, na casa em que estavam, no Bairro São Francisco, o que teria gerado a revolta dos oito autores do crime.





“Só, que descobrimos que na noite anterior ao crime, que a vítima e essa mulher teriam passado a noite juntos, bebendo. Possivelmente tiveram algum desentendimento e ela decidiu se vingar, promovendo a revolta nas outras pessoas”, conta a policial.





No dia 8, ainda de madrugada, os oito, os cinco adultos e os três adolescentes, seguiram o homem na rua. Ele, ao perceber que poderia ser agredido, correu para a estação do Move.





Lá, ele foi cercado e os agressores gritavam para que ninguém interferisse, pois se tratava de um estuprador. Foi quando as agressões começaram, socos, chutes, cadeiradas, pancadas com pedaços de pau e de ferro.





Esse momento, do espancamento, segundo a delegada Ariadne, está registrado em imagens de câmeras da estação do Move. “Essas imagens foram determinantes para a elucidação do crime e também para a identificação dos criminosos”, afirma a doutora Ariadne.





As imagens mostram, que depois do espancamento e das agressões, o menor de 14 anos surge com uma faca, que é passada ao homem de 18 anos, que desfere os golpes, 24 no total, no corpo da vítima”, conta a delegada.





Segundo ela, os agressores carregaram o homem ainda com vida e o jogaram na Avenida Antônio Carlos. “Depois disso, eles atravessam a rua e ficam observando a vítima. Em dado momento, o menor de 14 anos corre até onde a vítima está caída e desfere um chute no rosto desta”, afirma ela.





“A análise das filmagens e também pelo depoimento e confissão desses dos envolvidos, que assumiram ter dado socos, chutes, pisões na cabeça, cadeiradas, utilizaram barra de madeira. Usaram um pedaço de pau, uma barra de ferro. A faca que pela contagem da equipe, na análise das filmagens foram desferidas 24 facadas na vítima. Os adolescentes, que não são indiciados, não são presos, vão responder aí pela prática do homicídio qualificado pelo meio cruel e também pela dificuldade ali de defesa. E a vítima teve impossibilitadade qualquer chance de defesa”, explica a delegada Ariadne.





O inquérito foi concluído e encaminhado para a Justiça.

