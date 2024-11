Um filhote de cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de um buraco de 4 metros de profundidade nessa segunda-feira (25/11), em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Apesar do susto, o animal estava bem quando foi retirado do buraco.



O cão de pequeno porte estava caminhando por um terreno vago quando caiu no buraco de 50 centímetros de diâmetro. Ele não conseguia sair de lá sozinho. Pessoas que passaram pelo local e viram o cachorro preso acionaram os bombeiros.



Os militares usaram um cambão para laçar o cachorro pelo e suspendê-lo sem grandes dificuldades ou riscos.



Vídeos mostram o resgate e o cachorro no buraco. Em seguida, o cão foi solto.



Os bombeiros informaram que todos os buracos nesse terreno foram tapados pra evitar que isso aconteça novamente.

