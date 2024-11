A reanimação da vítima aconteceu graças ao trabalho conjunto entre equipes do 8º BBM e Samu e também de uma pediatra residente no condomínio onde aconteceu o incidente

Após se afogar em uma piscina, um menino de um ano e 4 meses foi reanimado com manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). A piscina onde a criança se afogou fica em sua residência, localizada em um condomínio de Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Segundo relato da mãe da criança ao 8º BBM, antes de ser resgatado, o menino ficou submerso por aproximadamente três minutos.





"Após a estabilização, a criança foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde deu entrada intubada e em estado estável. A criança encontra-se estável e bem, em processo de recuperação no HC-UFTM", destacou o 8º BBM, por meio de nota.





Ainda conforme nota do 8º BBM, inicialmente, os bombeiros realizaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mantendo os procedimentos até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. "Durante o atendimento, uma médica pediatra residente no condomínio também prestou auxílio, atuando em conjunto com as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A pediatra realizou procedimentos avançados, como intubação e administração de medicamentos, o que resultou no retorno dos sinais vitais da criança", diz outro trecho de nota do 8º BBM.





Dicas de prevenção de afogamento

Esse incidente, de acordo com o 8º BBM, reforça a importância de cuidados preventivos para evitar afogamentos, especialmente envolvendo crianças pequenas. Algumas dicas essenciais incluem:





- Manter a supervisão constante das crianças enquanto estiverem na piscina. Não importa a profundidade, nunca deixe as crianças sozinhas, nem por um segundo;





- Para supervisionar adequadamente as crianças, evite distrações e mantenha-se sempre próximo a elas. Não perca o contato com as crianças, mesmo quando estiverem em uma banheira;





- Não confiar na segurança de boias ou outros dispositivos infláveis. Esses objetos podem furar ou se soltar facilmente. Prefira boias de espuma ou, idealmente, coletes salva-vidas adequados.

