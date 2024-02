O cuidador de idosos Sebastião Bernardo da Costa, de 48 anos, chamou a atenção ao se fantasiar de Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Participando do bloco 'Nada Santa', na Praça Duque de Caxias, Bairro Santa Tereza, Região de Leste de Belo Horizonte, Sebastião aproveitou para chamar atenção para a prevenção contra o mosquito.

"Vim assim para conscientizar a população de que a dengue voltou. Mesmo caladinho, o mosquito voltou com tudo. É para todo mundo se precaver, cuidar dos quintais, não deixar água parada. Essa é minha intenção", declarou o cuidador.

Confira as fotos da fantasia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino