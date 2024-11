Um homem de 27 anos, suspeito de atropelar e matar um pedestre de 51, ao empinar uma motocicleta em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil nessa segunda-feira (25/11). O rapaz foi localizado no Bairro Concesso Elias e não ofereceu resistência, informou a instituição policial nesta terça-feira (26/11), ao comunicar a prisão.

O atropelamento aconteceu em 12 de novembro. Testemunhas relataram que o agora investigado estava em alta velocidade, empinando a moto e praticando outras manobras arriscadas. Em um cruzamento, o condutor perdeu o controle da direção e atropelou o pedestre, que chegou a ser socorrido, mas morreu na unidade de saúde.

O responsável pelo atropelamento e morte da vítima foi identificado após a Polícia Civil ter acesso às imagens de câmeras de segurança no local. "O motociclista, ao ser interrogado, tentou justificar sua fuga, alegando ter sido ameaçado. No entanto, as imagens obtidas pela polícia desmentiram a versão, comprovando que ele deixou o local do acidente antes de qualquer confronto", explicou a instituição policial.





Por fim, a Polícia Civil disse que o inquérito está em fase final. "Após a realização de alguns levantamentos complementares, o procedimento será remetido à Justiça com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor", completou.