A menos de um mês do Natal, a Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte de Belo Horizonte, recebe uma escultura do Menino Jesus e o seu pai adotivo. A peça em bronze “São José Operário”, obra contemporânea do artista Guilherme Marques, de Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, tem 3 metros de altura, pesa 300 kg e demandou uma operação especial para ser colocada no templo católico, considerado o “coração” da Arquidiocese de BH.



“Foram necessárias duas gruas e muitas pessoas envolvidas na manobra. Mas deu tudo certo, estou satisfeito”, contou Guilherme, de 40 anos. Para chegar ao resultado final, o escultor trabalhou durante um ano, da modelagem à fundição. “Fiz as fôrmas, conduzi todo o processo em meu ateliê, em Cristiano Otoni, e vim a BH para acompanhar a entrega à arquidiocese”, contou Guilherme.

Na obra, São José traz o Menino Jesus em seu colo e carrega, na cintura, os instrumentos de trabalho usados na carpintaria – conforme narra a Bíblia, o pai adotivo de Jesus era carpinteiro. Os três metros de altura e os 300 kg da escultura incluem uma base de concreto. “Este símbolo é uma homenagem direta a todos os operários que já trabalharam ou vão trabalhar na construção da Cristo Rei. De maneira especial, os carpinteiros”, conta Guilherme.

No altar

A escultura foi elevada à Praça das Famílias de Cristo Rei, junto ao altar externo da Catedral, com auxílio de gruas. Protetor da Igreja e das famílias, São José, a quem o arcebispo metropolitano de BH, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, tem grande devoção, é também patrono das obras da Catedral Cristo Rei. A imagem poderá ser contemplada a partir das visitas guiadas, que podem ser agendadas pelas comunidades de fé.

Na Catedral Cristo Rei, outra obra do artista Guilherme Marques encanta os peregrinos: a escultura, em bronze, de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais e da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nos finais de semana, de acordo com informações da arquidiocese, muitos fiéis fazem questão de fazer fotos ao lado da imagem, que representa também as montanhas de Minas Gerais.

Intervenções

Conforme o engenheiro Antônio Márcio, que se dedica às obras da Catedral Cristo Rei, uma nova concretagem está prevista para dezembro, no Pórtico Sul. Ao lado do Pórtico Norte, o Sul integra o templo da Catedral – a Tenda da Paz. As duas estruturas formarão uma estrutura com 100 metros de altura, possível de ser avistada de diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A expectativa é de que, até meados do próximo ano, os pórticos alcancem 45m de altura, totalizando os 100m no final de 2025, diz Antônio Márcio, entusiasmado com o avanço dos trabalhos.

Paralelamente, a Catedral Cristo Rei começa a receber as equipes de trabalho da Arquidiocese de BH – profissionais da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte, da Cúria da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição, da Providens – Ação Social Arquidiocesana, da Rádio América e da TV Horizonte, dentre outros setores e instâncias que se dedicam à evangelização e a amparar os mais pobres.

Em nota, a Arquidiocese de BH informa que os trabalhos de edificação da Catedral Cristo Rei avançam, sem interrupções, graças também aos gestos de solidariedade. A infraestrutura da nave da catedral, chamada de Tenda da Paz, já está concluída, e brevemente ganhará elementos artísticos. Já foram erguidos setores estratégicos que receberão as equipes de trabalho da arquidiocese de Belo Horizonte, fortalecendo iniciativas de amparo aos pobres, promoção da educação e da cultura e inclusão social por meio da arte.

Há mais de cinco anos, as missas na Catedral Cristo Rei são celebradas no ambiente que, futuramente, será seu auditório. Para mais informações, ligue no 31-3269-3100 ou acesse www.catedralcristoreibh.com.br