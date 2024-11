Hidratantes labiais 100% naturais. Essa é a criação da marca La Bio, comandada por cinco estudantes do ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Belo Horizonte. Apesar de parecer comum, o produto foi responsável pela conquista do título de melhor miniempresa de Minas Gerais, e agora é o que levará o grupo a Montevidéu, no Uruguai, para participar da final do Company of the Year (COY 2024), que vai eleger o destaque das Américas na área.



A iniciativa veio a partir do projeto da Junior Achievement, integrado às disciplinas eletivas da escola. A ideia era que os estudantes criassem sua própria empresa do zero, aprendendo sobre empreendedorismo na prática. “Percebemos uma lacuna no mercado: hidratantes labiais acessíveis e que não utilizassem uma fórmula com insumos industrializados, como derivados de petróleo”, relata o aluno e diretor de RH da empresa, Daniel Eduardo Guimarães Reis, de 16 anos. Foi assim que começou a criação de uma fórmula sem petrolatos, feita com ingredientes naturais adquiridos de produtores locais.



“Fizemos vários testes para criar um método que funcionasse bem em todos os aspectos, com o auxílio do professor de química, Hélio Vilaça. Além disso, evoluímos as embalagens até chegar na ideal, feita à mão, de papel impermeabilizado com cera de abelha 100% biodegradável”, diz Daniel.

Cidadania e diferencial

Para a estudante e diretora de Sustentabilidade da La Bio, Clarice de Carvalho Quintão, de 16, o diferencial da miniempresa está na qualidade do produto e no engajamento social. “Os nossos hidratantes labiais foram formulados sem ingredientes prejudiciais à saúde, ou seja, não utilizamos nenhum tipo de óleo mineral, petrolato ou parabeno. Optamos por óleos vegetais e ingredientes naturais para aproveitar os benefícios e o melhor que a natureza tem a nos oferecer”, comenta.

Além disso, o projeto permitiu trabalhar a favor do impacto social na comunidade, segundo os estudantes. “Promovemos a campanha 'Apadrinhe uma pessoa em situação de rua', em que doamos 53 hidratantes labiais para a Pastoral de Rua da Arquidiocese de BH, e uma oficina na ONG Laço, em que ensinamos pessoas com sofrimentos psíquicos a fazer o nosso produto”, explica ela.

Clarice afirma que o intuito da La Bio é cultivar e reproduzir bons valores para além das portas do colégio, o que motivou os participantes a promover as ações comunitárias. “Obtivemos um ótimo retorno dos pacientes, que demonstraram interesse em produzir o hidratante para vender por conta própria futuramente, e aprendemos sobre como lidar e incluir essas pessoas na sociedade”, afirma. Na mesma linha, Daniel comemora a oportunidade das doações. “Possibilitou que nós criássemos uma conexão com as pessoas em situação de rua, reafirmando a dignidade delas.”

Malas prontas para o Uruguai

Os jovens agora se preparam para ir ao Uruguai, onde ficarão entre os dias 3 e 5 de dezembro, para a final do COY 2024, voltado para jovens empreendedores entre 16 e 18 anos. Lá, concorrem com outras 20 miniempresas. “As expectativas estão as mais altas possíveis! Ficamos muito animados com a oportunidade e acreditamos que logo estaremos de volta a BH com mais uma conquista. Estamos treinando bastante as nossas apresentações e organizando os preparativos da viagem”, conta Clarice.

A mãe da aluna, Neilda Carvalho, acredita que a competição internacional “será uma experiência incrível para os jovens se apresentarem para lideranças globais, e defenderem o produto e a ideia que os moveu a chegar no resultado”. “Além das novas oportunidades que poderão surgir”, avalia.

Ela destaca o orgulho que sentiu ao ver a filha e os colegas envolvidos com o projeto. “Nós nos sentimos felizes e orgulhosos. Tudo foi seguindo um curso natural de aprendizagem. Todos transmitiam muita alegria e envolvimento com o que estavam fazendo”, conta.

Planos para empreender

Clarice e Daniel compartilham o desejo de seguir com a La Bio. Eles contam que planejam dar continuidade à atuação da empresa e futuramente expandi-la para todas as áreas do cuidado pessoal e autoestima, incluindo a realização de oficinas e doações. Já como interesse pessoal, a dupla idealiza avançar no empreendedorismo. Clarice tem a intenção de abrir a própria empresa no ramo artístico, e Daniel também almeja investir em negócio próprio.

*Estagiária sob supervisão do editor Roney Garcia