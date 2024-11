Governo do estado estima que, com a nova fase do Alô, Minas!, 28.000 pessoas terão sinal de internet e telefonia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acompanhou, na tarde desta terça-feira (27/11), na Cidade Administrativa, em BH, a assinatura da ordem de início da segunda fase do Alô, Minas!. A formalização ocorreu na mesma solenidade que marcou o início do serviço de transferência digital de veículos em todos os municípios do estado.

O Alô, Minas! foi lançado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), em 2020, como parte do projeto estratégico Minas Atende. O objetivo é levar telefonia e internet, com tecnologia 4G ou superior, para localidades que ainda não contam com esses serviços, de modo a facilitar o acesso da população aos serviços públicos digitais. Na segunda fase do programa, 41 distritos e povoados serão beneficiados.

A operadora que venceu a licitação da segunda etapa do programa foi a Vivo, que receberá incentivos fiscais por meio da Secretaria de Estado da Fazenda. A empresa oferecerá o serviço por um período de 20 anos e terá 24 meses para instalar a infraestrutura de transmissão do sinal de telefonia e internet. Os terrenos para implantação das torres de telecomunicações serão providos pelos municípios beneficiados.

A nova etapa do Alô, Minas! é voltada para localidades com população mínima de 500 eleitores totais, com base nos dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), ou nas quais existam ao menos 200 alunos matriculados na unidade local de ensino, segundo dados atualizados da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). Confira as localidades incluídas na nova fase do programa:

Bairro dos Rochas (Fama);

Bairro Piracicaba (Baependi);

Bairro São Pedro (Baependi);

Bamberg (Teófilo Otoni);

Barra do Cedro (Teófilo Otoni);

Bom Jesus Dos Campos (São José da Barra);

Bonito de Urucuia (Urucuia);

Vereda Grande (Urucuia);

Santa Cruz De Urucuia (Urucuia);

Café (Guaraciaba);

Capivara (Cajuri);

Carioca (Piranga);

São Bento (Piranga);

Cunhas (Piranga);

Conceição (Carangola);

Comunidade Assentamento (Itaipé);

Comunidade Colônia Vaz de Melo (Viçosa);

Tico-Teco (Viçosa);

Comunidade dos Quarteis (Coimbra);

Córrego do Café (Pedra Bonita);

Córrego Monte Verde (Pedra Bonita);

Córrego Soturno da Mata (Setubinha);

Estouros (Araponga);

São Domingos (Araponga);

Fura Seco (Varzelândia);

Jaguarinha (Sacramento);

João Gote (Ouro Branco);

Lagoinha (Montes Claros);

Santa Bárbara (Montes Claros);

Pau Branco (Mato Verde);

Pedra Alta (Ponto dos Volantes);

Povoado de Morais (Ponto dos Volantes);

Piragua (Senhora de Oliveira);

Povoado de Aparecida (Abre Campo);

Povoado de Laranjão (Glaucilândia);

Povoado do Amargoso (Verdelândia);

Queixadinha (Caraí);

São José De Macaúbas (Cônego Marinho);

Turvão (Ervália);

Comunidade Joaquim Herculano (Ervália);

Valadares (Juiz de Fora)

Governador Romeu Zema comemorou a disponibilização da nova fase do Alô, Minas! Alexandre Carneiro/EM/D.A.Press

"Com essa expansão, agora, do Alô, Minas! fase dois, serão 28 mil pessoas atendidas (pelo programa)", esclarece Luísa Barreto, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. "A gente já tem trabalhado na expansão do projeto, eventualmente uma fase 3; temos algumas coisas pensadas também para a área rural, a serem breve formatadas e anunciadas", complementa.

O governador Romeu Zema destacou o papel social do programa. "Nós queremos que todos esses cantos de Minas, onde tenha, lá, uma comunidade com 200, 300 pessoas, ou até menos, venham a ser atendidos. Isso significa mais dignidade", diz.