Mineiro de Unaí é sorteado na Nota Fiscal Mineira e recebe R$ 100 mil

Um prêmio de R$ 100 mil foi sorteado nesta segunda-feira (25/11) em Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais, pelo programa Nota Fiscal Mineira, iniciativa que premia consumidores do estado que pedem sua nota fiscal em compras.

Vinculadas ao valor recebido pelo mineiro, mais três instituições de assistência social foram contempladas com R$ 15 mil, cada. São elas: Casa Lar Menino de Jesus (Capinópolis), Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village Ativo (Montes Claros) e Instituto Helena Antipoff (Divinópolis).

Além do prêmio principal, 117 bilhetes foram sorteados com valores entre R$ 500 e R$ 5 mil, destinados aos consumidores, e 351 bilhetes de R$ 200 a R$ 1.500, voltados às entidades de assistência social.

Os resultados ficam disponíveis para consulta no portal da Nota Fiscal Mineira.

Neste último sorteio de novembro, foram R$ 236.500 destinados aos consumidores cadastrados, enquanto para as entidades de assistência social indicadas foram R$ 187.350. Já neste mês de dezembro, será sorteado R$ 1 milhão, o maior montante do programa.

Como participar?



Para participar do programa, os consumidores devem baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular para acompanhar os bilhetes gerados e as datas dos sorteios, e, depois, pedir para incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizarem compras em Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A cada compra entre R$ 0,01 e R$ 199 será gerada automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios.