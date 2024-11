Valorização do café nacional é destaque de evento em BH

Na última semana, Belo Horizonte recebeu mais uma edição da Semana Internacional do Café (SIC 2024), evento que reúne todos os players do setor para mostrar novidades e fechar negócios. E não é por acaso que a capital sedia desde 2013 um dos principais eventos mundiais sobre o produto, já que Minas Gerais responde por 52% do café produzido no Brasil. “Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor mundial de café”, analisa Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais). Em 2024, a produção brasileira de café foi de 54 milhões de sacas, e Minas Gerais contribuiu com 28 milhões. Outra boa perspectiva é o crescimento da produção de cafés especiais.



A SIC 2024 reuniu mais de 40 países compradores de café. De acordo com o presidente do Sistema Faemg, 65% do café brasileiro é exportado. Os principais compradores são Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. O café é o segundo produto mais exportado por Minas Gerais, perdendo apenas para a mineração. A China vem aumentando sua participação, com os jovens trocando o hábito de beber chá pelo do café, e hoje é o sexto maior comprador.



Um dos pontos altos da SIC é o anúncio do prêmio Coffee of the Year. Na categoria arábica, o primeiro lugar foi para o Espírito Santo, com o produtor Paulo Roberto Alves, do Sítio Campo Azul, em Divino de São Lourenço, no Caparaó. O segundo lugar ficou em Minas Gerais, com Gabriel Lamounier Vieira, da Fazenda Guariroba II, em Santo Antônio do Amparo, no Campo das Vertentes. Na sequência vem o café do produtor Douglas Dutra Vieira, do Sítio Cordilheiras, em Lúna (ES), também no Caparaó.



ESPECIAIS



A produção de cafés especiais continua crescendo, podendo alcançar 20% da produção nacional do grão, segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). De acordo com Antônio de Salvo, apesar de depender de cuidados especiais em todas as etapas, o café especial aumenta significativamente o valor agregado para o produtor, chegando a até dez vezes o valor de um café commodity.



A diferença entre o café especial e o commodity está, sobretudo, na colheita. Bernardino Cangussu, coordenador técnico na área de cafeicultura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), explica que, para obter o café especial, só se colhe os frutos maduros e isso demanda várias colheitas. Seu processo de secagem também é diferente, mais lento, e requer acompanhamento para ter a maior concentração de açúcar. Já para obter o café commodity, toda colheita é realizada quando se atinge um percentual mínimo de amadurecimento, e a secagem é induzida.



Para o engenheiro agrônomo, o brasileiro foi acostumado a tomar um café muito barato, mas ruim, e que aos poucos vai entendendo que produzir um café bom não é tão barato assim. Ele compara com o consumo de um vinho de boa qualidade: “Um bom vinho, cuja garrafa custa R$ 300, é consumido em uma noite e ninguém questiona isso”. Antônio de Salvo complementa ao destacar que o brasileiro precisa valorizar e aprender a saborear esse tipo de bebida, que é mais clara, não amarga e tem diversas nuances.



Além dos cafés especiais, o presidente do Sistema Faemg considera importante tudo o que pode agregar valor ao café brasileiro. Ele cita o que a própria Alemanha faz com o café verde comprado no Brasil, que é beneficiado e revendido com valor agregado expressivo, fazendo com que a Alemanha seja um exportador de café sem produzir o grão. “Estamos buscando isso, mas é necessário criar um cenário estável que dê confiança aos investidores nacionais e internacionais”, disse Antônio de Salvo.



SUSTENTÁVEL



Um recorte interessante da produção de café em Minas Gerais é a participação das cooperativas. De acordo com Alexandre Gatti, superintendente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), mais da metade (57,5%) do grão produzido no estado passa por uma cooperativa. Em 2023, as cooperativas de Minas Gerais exportaram mais de 346 mil toneladas de café, gerando R$ 8,9 bilhões em receitas.



Gatti destaca como diferencial do café cooperativo o compromisso com a sustentabilidade. Do ponto de vista ambiental, ele garante que 99% da produção desse café não gera desmatamento, tem cuidadoso manejo da terra e uso de defensivos agrícolas, além do correto descarte de materiais. Do ponto de vista social, as cooperativas trabalham com pequenos produtores, geram emprego e renda. “E tudo isso fica na comunidade, diferente de uma multinacional, onde o dinheiro vai para a matriz”, explica o superintendente.



CONTROLE



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aproveitou a Semana Internacional do Café para lançar a plataforma Origem Controlada Café. A ferramenta permite a rastreabilidade do café com Indicação Geográfica (IG), que são os produtos que guardam características especiais graças à sua origem.



“A rastreabilidade é uma exigência do mercado. Hoje, o comprador do exterior quer todos os dados do produto com origem controlada. E a plataforma consegue dar essas respostas, informando quem produz, onde, a qualidade, características sensoriais dos cafés que têm IG, além de várias outras informações técnicas”, explicou Hulda Giesbrecht, analista de Inovação do Sebrae.



A plataforma traz informações de 15 das 16 Indicações Geográficas de café do Brasil, que compreendem 424 municípios em seis estados brasileiros. Deste total, seis IGs estão em Minas Gerais: Cerrado Mineiro, Campos das Vertentes, Mantiqueira de Minas, Sudoeste de Minas, Matas de Minas e Café da Canastra. O registro de IG é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



Na Europa, a primeira Indicação Geográfica foi o Vinho do Porto. Hoje, o velho continente tem mais de 500 IGs registradas e, de acordo com Hulda, é um conceito muito bem absorvido para desenvolver um território e gerar valor aos produtores. No Brasil, a primeira IG foi o Vale do Vinhedo, enquanto a segunda foi o café do Cerrado Mineiro. O Sebrae passou a atuar estruturando a Indicação Geográfica no Brasil a partir de 2004. Hoje são 122 IGs de vários produtos: café, frutas, queijos, vinhos, mel, artesanato.



INTEMPÉRIES



Mas nem tudo são flores nos pés de café brasileiros. Segundo Antônio de Salvo, a safra 2024 foi afetada por uma seca persistente e tudo indica que a safra de 2025 também será impactada. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção brasileira de café caiu 0,5% em 2024, quando comparada ao ano anterior. Com essa alegação, o café tradicional registrou alta significativa ao longo deste ano.



Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), divulgada no início do mês, indica que o item da cesta básica que mais aumentou no acumulado do ano em Belo Horizonte foi o café moído, que registrou alta de 57,34%.



GENÉTICA



Bernardino Cangussu, coordenador técnico na área de cafeicultura da Emater), afirma que até os técnicos estão tendo que se adaptar para conviver com as questões climáticas (seja o excesso ou falta de chuva, temperatura alta ou baixa) de uma forma lucrativa para o produtor. Ele conta que, apesar de existirem muitas pesquisas em andamento, no manejo com as plantas o básico costuma dar certo, ou seja, a adubação e a correção do solo para manter a planta bem nutrida.



Um bom método disponível é o café cultivado junto às chamadas plantas amigas, um mix de sementes de plantas de cobertura com sistema radicular e altura diferentes. Quanto crescem, essas plantas são roçadas e a matéria orgânica fica no solo. A raiz apodrece e abre caminho para a água penetrar no solo. “Essa decompactação ainda permite a entrada de minhocas, que produzem o húmus, que é um fertilizante natural”, explica o engenheiro agrônomo da Emater. Essa matéria orgânica é a principal responsável pela retenção de água e nutrientes no solo, criando uma resiliência climática. Assim, a chuva, mesmo concentrada, fica na lavoura.



O coordenador técnico da Emater conta que as pesquisas genéticas em curso visam desenvolver cafés mais adaptados à temperatura, com sistema radicular mais profundo, que demandam menos água, a absorvam melhor, além de ter mais resistência a pragas e doenças. “São estudos que estão avançando, mas são de médio e longo prazo, já que essas plantas duram até 20 anos, e é preciso provar que a pesquisa funciona”, disse Cangussu.



CONSUMIDOR



José Renato Rodrigues Alves frequenta a Semana Internacional do Café desde 2014. Para o produtor de café de Piatã (BA), na Chapada Diamantina, o evento foi um divisor de águas. “Eu tinha 20 anos, tinha acabado de assumir a propriedade dos meus pais e ‘virado a chave’ para a produção de cafés especiais, porque até então era café commodity. Vim no intuito de vender o meu produto, porque nós tínhamos um custo muito alto e uma qualidade muito boa, precisávamos agregar valor. E, de fato, esse objetivo foi alcançado”, relata sua primeira experiência.



Hoje, o que traz o produtor à SIC 2024 é compartilhar com toda a rede do café a experiência com a última safra. “É um momento de encontrar com todos eles. A gente se sente no papel de expandir tudo isso, tocar os consumidores, mostrar como a gente faz o nosso produto, como é valioso consumir o café não só pela manhã, como alimento, mas como um momento de socialização”, relata.

A pequena propriedade, chamada Vista Alegre, tem 4 hectares, mas a produtividade é boa, tendo alcançado um volume de 165 sacas em 2024. “Foi nossa melhor produção, apesar do Brasil estar vivendo essa seca, essa queda de produtividade. O clima contribuiu muito na nossa microrregião”, explica. O beneficiamento do café é feito em uma pequena cooperativa de produtores local. A microusina foi montada pelo governo do estado, e, segundo José Renato, tem equipamentos de ponta.

O produtor conta que desenvolveu diferentes processos de secagem dos café para se adequar ao que o mercado está pedindo: natural, cereja descascado, lavado, honey e alguns pouco fermentados. “A gente distribui isso no mercado de uma forma muito estratégica. Temos cafés em quase todos os estados e também fazemos algumas exportações para a Austrália, Japão e Estados Unidos”, detalha. Cerca de 40% da produção é exportada.

A propriedade de José Renato recebe muitas visitas de turistas. “Além de tomar o café, eles querem levar pra casa, mas a gente não tem café torrado. Esse é nosso próximo projeto, montar uma marca apenas para distribuição local”, planeja. O produtor espera terceirizar a torrefação de cerca de 10% da produção. Ele acredita que isso possa agregar valor entre 40% e 60% em relação ao café verde beneficiado.