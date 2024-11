Mensalidades para o maternal e o berçário ficam até 10% mais caras em BH

O preço médio das mensalidades para o maternal e berçário particulares terá aumento significativo em 2025 na capital mineira. Pesquisa do site Mercado Mineiro consultou 24 berçários e 36 maternais de Belo Horizonte, com recortes por turno (manhã, tarde ou integral), valor da matrícula, taxa de material escolar e de lanche. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 22 de novembro.

O preço médio da mensalidade do maternal no turno da manhã subiu de R$ 1.439,50 para R$ 1.568,59, um aumento de 8,97%. No turno da tarde, o valor saltou de R$ 1.417,91 para R$ 1.563,49, elevação de 10,27%. Já no período integral, a mensalidade média foi de R$ 2.219,41 para R$ 2.386,97, aumento de 7,55%.

Ainda sobre o maternal em 2025, o valor da matrícula subiu de R$ 1.361,30 para R$ 1.534,73, um aumento de 12,74%. Já a taxa de material saltou de R$ 502,08 para R$ 556,67, variação de 10,87%.

No caso dos berçários, o preço médio da mensalidade para meio período passou de R$ 1.335.,90 para R$ 1.390,30, aumento de 4%. Em período integral, a mensalidade média subiu de R$ 2.152,27 para R$ 2.260,11, elevação de 5%.

Variação de preço entre as instituições de ensino é enorme

O estudo do Mercado Mineiro também trouxe a variação dos preços das mensalidades de 2025 para os maternais e berçários particulares de Belo Horizonte. Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, destaca que as variações sempre devem ser analisadas pelos pais levando em consideração o custo-benefício da metodologia, profissionais, infraestrutura e tradição de cada estabelecimento.

A mensalidade dos berçários de período integral consultados no estudo custa entre R$ 896,40 a R$ 4.841, variação de 440%. Já para o turno de meio período (geralmente de 7h às 13h) - com almoço, banho, seguro escolar, atividades pedagógicas e dois professores em sala - varia de R$ 545 a R$ 2.560, diferença de 370%.

Já no maternal, o turno da manhã pode custar de R$ 623 a R$ 2.630, variação de322%, enquanto a mensalidade para o turno da tarde varia de R$ 675 a R$ 2.630, diferença de 289%. O horário integral pode custar de R$ 885 a R$ 3.973, variação de 348%.

A matrícula no maternal custa entre R$ 675 e R$ 2.630, diferença de 289%. Já a taxa de material pode custar de R$ 345 a R$ 830, variação de 140%. A taxa de lanche varia entre R$ 210 a R$ 418, diferença de 99%.Para Feliciano Abreu, a qualidade de ensino, carga horária, infraestrutura e a metodologia aplicada por cada escola também podem justificar as diferenças de preços entre as escolas. A pesquisa completa pode ser acessada no site Mercado Mineiro.