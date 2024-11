Líder do tráfico de drogas no aglomerado Cabana do Pai Tomás

Um dos líderes do tráfico de drogas do Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi preso nesta sexta-feira (1º/11).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem estava na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Diligências feitas pelas autoridades possibilitaram a identificação do imóvel onde o foragido vinha se escondendo. Foi feita a prisão no mesmo local.

O investigado também atuava no Rio de Janeiro e estava foragido desde fevereiro de 2024, quando teve sua prisão decretada por envolvimento em uma ocorrência de incêndio a ônibus coletivo, na Avenida Amazonas, em BH.

Relembre o Incêndio

Moradores do Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, protestaram, em janeiro deste ano, na Avenida Amazonas, contra a morte de um jovem de 20 anos. Edgar Coelho, conhecido como Riquinho, que teria sido vítima de uma execução por parte dos militares.

Em um post, uma mulher que se identifica como amiga de Edgar diz que durante a ação os militares ainda teriam forjado que a vítima estava armada. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Amazonas, na altura do Bairro Vila Alegre.

Em determinado momento da manifestação um ônibus coletivo foi incendiado, na altura do Bairro Vista Alegre.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata