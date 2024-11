A Prefeitura de Belo Horizonte vai sortear bolsas de estudo em instituições da Rede Privada de Ensino de Belo Horizonte para o ano letivo de 2025. Serão sorteadas cotas de estudantes em oito escolas para vagas de ensino fundamental e em uma faculdade da capital mineira para cursos de graduação e graduação tecnológica. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (1/11).





De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, a indicação de cotas de estudantes por meio de bolsas de estudos, acontece em razão da doação de terreno da municipalidade para a construção das edificações onde as bolsas serão ofertadas. Serão ofertadas bolsas de 25%, 50% e 100% de desconto. Os sorteios acontecerão no dia 13 de dezembro na Secretaria Municipal de Educação.





O período de inscrição terá duração de nove dias, do dia 20 de novembro ao dia 29 de novembro. Para participar é necessário preencher um formulário no site da prefeitura de Belo Horizonte. O estudante também precisa estar matriculado ou ter sido pré-selecionado na instituição da qual deseja ingressar até o dia 14 de novembro. Além disso, só é permitida a inscrição em uma das instituições com ofertas.





A Escola Sesi, também conhecida como Newton Antônio da Silva Pereira, na unidade Bairro São Paulo, sorteará bolsa de 100% do valor da mensalidade. As escolas Logosófico González Pecotche (Unidade Cidade Nova), Colégio Loyola (Cidade Jardim), Colégio Santa Dorotéia (Sion), Colégio Santa Maria (apenas para a Unidade Cidade Nova), Colégio Santa Rita de Cássia (Barreiro), Colégio São Paulo (Cidade Jardim) e Colégio São Paulo da Cruz (Barreiro) vão sortear a bolsa de 50%.





Os sorteios para as bolsas de 50% e 100% são apenas para vagas de ensino fundamental. Além disso, não estão contemplados nas bolsas despesas de xerografia, livros, assistência médico-odontológica, transporte, alimentação, materiais didáticos, uniforme, aulas extras, entre outras. As bolsas de graduação e graduação tecnológica contemplarão descontos de 25% para cursos da Universidade Fumec (Campus Cruzeiro).





De acordo com a PBH, a definição do número de bolsas de estudos disponíveis para o sorteio de 2025 será de responsabilidade de cada instituição. Deve ser levado em consideração o número de estudantes bolsistas do Ensino Fundamental eventualmente reprovados no ano letivo de 2024, que concluírem o Ensino Fundamental e/ou o curso de Graduação no ano letivo de 2024 e que não renovarem sua bolsa e/ou a matrícula para o ano letivo de 2025.





Cronograma do Sorteio de Bolsas da PBH







(20 a 29/11/2024) Período de inscrições

(04/12/2024) Divulgação, no Portal da PBH, da listagem de candidatos com inscrições aceitas, de acordo com os critérios constantes desta Portaria.

(06/12/2024) Prazo para recursos, referentes à divulgação da lista. Obs: Os recursos deverão ser protocolados em horário comercial, na Secretaria Municipal de Educação (SMED): Local: Rua Carangola, 288 – Bairro Santo Antônio.

(11/12/2024) Divulgação, no Portal da PBH, da lista definitiva de inscrições aceitas, de acordo com Portaria publicada, com número do sorteio.

(13/12/2024) Data do sorteio das bolsas. Local: Secretaria Municipal de Educação (Rua Carangola, 288 - Bairro Santo Antônio/Auditório do 8º andar)

(17/12/2024) Divulgação, no Portal da PBH, da listagem dos alunos sorteados.







Horário dos sorteios no dia 13 de dezembro







(9h00) Colégio Logosófico González Pecotche (Unidade Cidade Nova)

(9h20min) Colégio São Paulo (Cidade Jardim)

(9h40min) Escola do SESI – Newton Antônio da Silva Pereira (Unidade Bairro São Paulo)

(10h30min) Colégio Santa Rita de Cássia (Barreiro)

(11h00) Colégio Santa Dorotéia (Sion)

(11h30min) Colégio Santa Maria (Unidade Cidade Nova)

(14h30min) Colégio Loyola (Cidade Jardim)

(15h00min) Colégio São Paulo da Cruz (Barreiro)

(15h30min) Universidade FUMEC (Campus Cruzeiro)

