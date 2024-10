Pacientes das teleconsultas passarão por um pré-atendimento com enfermeiro antes de ser encaminhados para os médicos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quarta-feira (30/10) mudanças nos atendimentos de teleconsultas ofertados pelo município. Agora, quem apresentar queixas clínicas leves passará por um pré-atendimento com enfermeiro antes de ser encaminhado para consulta online com médico.

De acordo com a PBH, o novo protocolo deve agilizar os atendimentos.

A diretora de Atenção às Urgências e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Raquel Felisardo, explica que muitos pacientes agendavam consulta online para tirar dúvidas não relacionadas ao atendimento médico, como saber o endereço de algum posto de saúde, o que aumentava a ocupação da equipe médica.

Com a adoção do pré-atendimento, um profissional de enfermagem atende o paciente e, então, o direciona para a consulta com médico. Segundo a SMS, foram contratados quatro enfermeiros para ampliar a equipe e implantar o pré-atendimento.

Os teleatendimentos estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, para todos os moradores da capital que estejam cadastrados em um dos 153 centros de saúde do município.

A modalidade é ofertada para pessoas que apresentem queixas clínicas leves, como sintomas de doenças respiratórias e de arboviroses (dengue, zika e chikungunya), diarreias e dores de cabeça.

Os agendamentos de teleconsultas podem ser feitos pelo portal da PBH.