Com a casa cheia, aplausos intermináveis, choros de emoção e câmeras de fieis apontadas a Nossa Senhora de Nazaré, a imagem da santa chegou ao Santuário Arquidiocesano São José, no centro de Belo Horizonte, com muito clamor e devoção na manhã desta sexta-feira (1º/11). A imagem, que vem de Belém, no estado do Pará, percorre a capital mineira e Região Metropolitana para peregrinação pós Círio de Nazaré até segunda-feira, dia 4/11.

Segundo o Padre José Luís Queimado CSSR, reitor que presidiu a Santa Missa no santuário, a chegada da Santa foi esperada com muita ansiedade. “Desde que nos telefonaram, perguntando se queríamos a visita, meu coração ficou muito feliz, explodindo de alegria. Nós fomos contemplados, neste santuário, que é o coração pulsante aqui do catolicismo de Belo Horizonte. É uma oportunidade maravilhosa, única, para que essas pessoas também possam receber a bênção da Virgem de Nazaré”, conta.

Ele considerou a visita da Santa no Santuário uma “alegria”: “Nós nem esperávamos tanta gente, a igreja lotada, todo mundo feliz, querendo tocar na imagem. Foi uma festa lindíssima aqui no Santuário São José”, comemorou. A imagem ficou no templo por duas horas e meia de veneração.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou em Belo Horizonte na quarta-feira (30/10) e seguiu em carreata para a Capela Nossa Senhora da Conceição, no Colégio Arnaldo, onde foi recebida com missa e vigília. Na sequência, conta com paróquias dos municípios de Santa Luzia, Caeté e Sabará no itinerário.

A estadia é até a próxima segunda-feira, quando será celebrada uma missa de despedida à imagem de Nossa Senhora, também na capela do Colégio Arnaldo, às 17h30. O ano marca o segundo ano seguido em que a imagem vem à capital mineira.

Para Lima Moreira Barnabita, padre residente do Pará que acompanha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na peregrinação em Belo Horizonte e região metropolitana, “Nossa Senhora está realmente realizando a missão dela, que é ir até seus filhos”.

Ele conta que a passagem da imagem na cidade está sendo “excepcional”. “Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, Minas Gerais é acolhedora, é um estado muito católico. Então, é emocionante e lindo”, comentou.



Encontro emocionante com fieis

Suze Almeida, 59, ministra da eucaristia na paróquia há 23 anos e consagrada a Nossa Senhora, o encontro com a imagem foi muito esperado. “A emoção é incomensurável, doi a alma, a presença de Nossa Senhora exala em mim”, disse.

Outra pessoa que foi tocada com o encontro com a imagem foi Dalva Mendonça, aposentada de 78 anos. Ela conta que “um encontro com a mãe não tem erro”. Segundo ela, o momento de veneração à imagem “foi lindo, maravilhoso”. “Todas as Nossa Senhoras são a mesma mãe de Deus. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré… Sempre estou participando das celebrações”, comentou.

Já Grace Rodrigues, empreendedora de 55 anos, remete à santa uma recuperação financeira da empresa de sua família. “Hoje a gente tá passando uma fase bem difícil financeiramente, mas ela vai abrir as portas. Nossa Senhora de Nazaré vai abençoar a gente, e eu vou sair daqui hoje renovada”, disse, esperançosa.

Passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré movimenta fieis de Belo Horizonte e Região Metropolitana com muito clamor e devoção Leandro Couri/EM/D.A Press

“O encontro foi uma surpresa, uma bênção emocionante. Estou sem palavras. Eu chorei, me emocionei. Ela é uma mãezinha”, disse. Ela conta que não planejava ir ao Santuário na manhã desta sexta, mas por coincidência passou pela igreja. “Em uma sexta eu vou ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário, em outro ao Santuário São José. Hoje eu vim para cá, não era o planejado, e foi uma surpresa. Foi Nossa Senhora quem me trouxe aqui”, afirmou.

A imagem

A imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré faz peregrinação há 60 anos, mas não é a original. Segundo Jorge Rezende, da diretoria da Festa de Nazaré, de 63 anos, a imagem só sai da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, com pelo menos um diretor e dois Guardas de Nazaré, grupo de 3 mil homens que faz apoio às procissões e mantém a segurança e zelo da imagem.

O manto da santa, em tons dourados e broches brilhantes, é símbolo de devoção e entrega de bênçãos aos fieis, que tocam-no em sinal de veneração. Ele é trocado a cada novo Círio, e os mantos anteriores são mantidos no espaço Memória de Nazaré, que faz parte do complexo da Basílica Santuário. O manto atual conta com um símbolo da Guarda, que comemora neste ano 50 anos de existência.

Já a imagem original, segundo ele, foi encontrada por um trabalhador, que tentou levar a imagem à Catedral Metropolitana de Belém Nossa Senhora da Graça, mas ela sempre voltava ao riacho de origem. “Ele tentou levar a imagem três vezes, mas a imagem sempre voltava ao local onde ele havia a encontrado. Percebendo que a Santa queria ficar ali, ele construiu uma ermida, onde a imagem começou a receber visitas dos fieis”, conta.

No local, então, foi construída a atual Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que é o local onde a imagem original é mantida. Segundo ele, são realizadas duas procissões com a original ao ano, no segundo final de semana de outubro, de ida e volta à Catedral, onde são recebidas 3 milhões de pessoas na cidade.

“Ela fica no altar, em uma redoma de vidro blindado. Essa [em peregrinação] é a que sai, faz as viagens. A outra não faz mais, é mais frágil, do ano de 1700”, explica. O Círio é celebrado anualmente desde 1793, no segundo domingo de outubro.

Confira a programação completa dos próximos dias da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Belo Horizonte:

1/11 – sexta-feira

6h – Missa na Capela N.S. da Conceição (Col. Arnaldo)

8h – Missa no Santuário Arquidiocesano São José

12h – Missa no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia- Igreja N. S. da Boa Viagem

15h – Chegada na Igreja N.S. do Rosário e visitas em igrejas de Sabará

19h30 – Missa na Igreja N.S. do Rosário (Sabará)

2/11 – sábado

6h30 – Missa na Capela N.S. da Conceição (Col. Arnaldo)

8h30 – Missa na Igreja São Mateus

10h30 – Missa na Igreja São João Evangelista

12h30 – Visita à Casa de Maria

15h – Missa na Igreja de Santa Tereza e Santa Terezinha

16h30 – Saída do Círio em direção à Igreja N.S. do Carmo

19h – Missa na Igreja N.S. do Carmo (presidida por Dom Edmar)

3/11 – domingo

8h – Missa na Igreja N.S. do Carmo

10h – Missa na Igreja de Santa Helena

15h – Missa dos enfermos na Igreja N.S. do Carmo

19h30 – Missa no Santuário Arquidiocesano N.S. de Fátima

4/11 – segunda-feira

6h30 – Missa na Capela N.S. da Conceição (Colégio Arnaldo)

8h – Celebração com alunos do Colégio Arnaldo

11h – Missa Canção Nova

17h30 – Missa de despedida na Capela N.S. da Conceição (Colégio Arnaldo)