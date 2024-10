O Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu festeja, nesta segunda-feira (28/10), a 70ª Festa do santo "das causas impossíveis", que leva centenas de pessoas a missas todo dia 28, especialmente no dia 28 de outubro.

Com o tema “Peregrinos, louvamos a Deus pela intercessão de São Judas Tadeu”, nesta segunda-feira (28/10) é celebrada a festa de São Judas Tadeu, em referência à data de seu falecimento, em 28 de outubro do ano de 70. Na data, são realizadas missas a cada duas horas, a partir da meia-noite, com fim às 22h no santuário. Já o velário do santuário está aberto desde 5h30.

Shirley Costa e Lucília Veloso, tia e sobrinha, participaram da missa na manhã desta segunda-feira. Elas contam que a devoção a São Judas Tadeu é de família. “Eu sou devota desde que eu nasci porque minha mãe vinha aqui [no Santuário]. E aí a gente vinha pra cá sempre todo domingo, a gente vinha todo dia 28", conta Lucília.

Shirley diz que a devoção é tanta que batizou o sobrinho com o nome do santo: Tadeu. Ela atribui ao santo duas “bençãos” em sua vida.

Uma das situações foi quando, uma vez, ela viveu dificuldades para conseguir emprego. “Estava muito difícil. Aí eu vim aqui e falei que São Judas: ‘Ó, São Judas, eu preciso de trabalhar. Eu não posso ficar à toa’, porque eu pagava aluguel. Aí quando eu saí da igreja que eu estava com o jornal na mão, fui [tentar] arrumar serviço, arrumei o serviço!”, contou.

Shirley Costa e Lucília Veloso, sobrinha e tia, devotas de São Judas Tadeu e presentes na 70º Festa do santo no Santuário Arquidiocesano Jair Amaral/EM/D.A Press

A saúde de Shirley também foi agraciada pela intercessão do santo, de acordo com ela. “Eu tive aneurisma e quando eu sentia dor de cabeça, eu estava trabalhando”, contou. Ela pediu a benção de São Judas. “Cheguei no hospital, fui operada no sábado e, na segunda-feira, eu já estava na minha casa. E não tinha sequela nenhuma. Você vê que de um aneurisma, de 100 pessoas, escapa uma, né?”, comentou Shirley.

“Estou aqui sem sequela em nome de Jesus, São Judas Tadeu e Nossa Senhora Aparecida”, celebrou.

José Maria Moura foi ao local com sua esposa e filha. Ele conta que é devoto há mais de cinquenta anos. “Sou devoto desde que minha mãe me ensinou, acho que eu tinha uns 14 anos”, conta. Segundo ele, é costume de sua família participar das missas da meia-noite mas, devido às fortes chuvas, a tradição não pôde ser seguida neste ano.

José conta que sempre pede intercessão ao santo, principalmente em outubro. “As coisas que a gente já conseguiu, geralmente coisas de negócios, às vezes até de saúde mesmo. Alguma coisa que você pede, suplica, aí o santo ajuda”, comentou.

A história é similar ao caso de Ana Barbosa. Presente em uma das celebrações dessa manhã, ela conta que é devota de São Judas Tadeu “desde menina”. Não conseguiu participar da novena que antecedeu à celebração do dia do santo, mas conseguiu “dar uma escapadinha” hoje. Ela é responsável por cuidar dos netos, mas aproveitou que hoje eles estão na escola.

“É o santo das causas mais difíceis, ele sempre ajuda. A gente acha que é impossível, mas ele sempre dá um jeitinho”, diz a fiel.

Causas impossíveis

Segundo o Padre Mauro Reis Santos, vigário paroquial do Santuário, o santo recebe o título de Santo das Causas Impossíveis em razão da trajetória de vida. “São Judas é, além de primo de Jesus, ele foi apóstolo também, um dos primeiros. Nesse empenho de convidar a todos nós a acreditar no Cristo, a colocar sempre a nossa vida nas mãos do nosso Deus, nós vamos conseguindo realizar todas as coisas e também conquistar a nossa salvação”, contou.

“Com a nossa entrega a Cristo do mesmo modo que Judas a Deus fez, nós alcançamos também a salvação. E, claro, vai sendo marcado isso por graças também que vamos pedindo a Deus por intercessão de São Judas, que são realizadas”, explicou o padre.

“Vai criando esse apadrinhamento forte, todo mundo pede a ele uma graça e ele alcança de Deus para nós, e aí vai crescendo o entendimento: ‘pode pedir para São Judas que ele consegue a graça para a gente, pode confiar’, mas não podemos esquecer que o caminho é Jesus Cristo”, contou.

Ele também conta que o santuário celebra, todo dia 28, uma missa em honra de São Judas Tadeu. “Neste ano, com esse tema de peregrinos para louvar a Deus, agradecemos pelas graças recebidas através da intercessão de São Judas Tadeu”, finalizou Mauro Reis.

Serviço:

70ª Novena e Festa de São Judas Tadeu

Até segunda-feira (28/10)

Local: Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu – Rua Macaé, 629 – Graça, Belo Horizonte

Celebração de Missas dia 28 – da meia-noite às 22h (missas a cada duas horas)

Mais informações: (31) 2526-4164 (WhatsApp Secretaria Paroquial) e (31) 9 8868-0744 | (WhatsApp dúvidas)