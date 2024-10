O muro de uma igreja na Rua Alberto Cintra, no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte, desabou por volta das 20h30, durante o temporal desse sábado (26/10), atingindo carros estacionados.

Se trata do muro do estacionamento de uma Igreja Quadrangular, na altura do número 104, que desabou quase inteiro, obstruindo a calçada e parte da via. A calçada segue interditada.

Câmera de segurança registrou momento do colapso da estrutura. Nas imagens, é possível ver água escoar de um cano, mas não foi o bastante para conter o muro. Segundo relato de funcionários de comércio vizinho, um dos carros sofreu perda total.

De acordo com Salim Sebbe, funcionário de oficina em frente ao lote da igreja, o muro foi reformado para que tivesse uma maior altura. "Foi construído em um dia e sem viga nenhuma!", comentou.

A rua é bastante movimentada, com muitos bares e restaurantes. Devido ao grande volume de chuvas no momento do desabamento, nenhuma pessoa andava pela calçada.





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) informou que o proprietário do carro mais danificado, um Honda Civic, receberá uma indenização dos dados do responsável pela igreja, que também afirmou que retirará os escombros do local. O CBMG também informou que o muro tinha de 4 a 5 metros de altura e a área foi isolada.

Já a Defesa Civil alerta que a manutenção preventiva de muros é essencial para evitar riscos de desabamentos. As regionais Nordeste, Noroeste, Pampulha, Centro-Sul e Oeste estão sob alerta forte de risco geológico até quarta-feira (30).

Dicas para manutenção de muros



* Faça inspeções regulares: identifique fissuras, rachaduras ou inclinações anormais.



* Evite acúmulo de água: garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura.



* Conserte fissuras: pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção.



* Contrate profissionais: em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço.



* Evite sobrecarga: não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade.