Corpo de Bombeiros esteve no local (foto ilustrativa)

Um acidente no Bairro Havaí, Região Oeste de Belo Horizonte, mobilizou moradores em socorro a um homem atingido por um muro, que caiu sobre ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde deste domingo (27/10) para atender a ocorrência e esteve no local.





A vítima, de 35 anos, foi retirada dos escombros por vizinhos. O acidente aconteceu na Rua Arminda Morengola, na altura do número 126. Segundo observado pelos militares durante os primeiros socorros, o homem apresentava possível fratura em membros superiores, traumatismo na cabeça e laceração no nariz.





Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII.