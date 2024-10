Uma árvore caída na Avenida do Contorno, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, interditou duas pistas da via no sentido Lagoinha, na manhã deste domingo (27/10). O incidente ocorreu em frente ao número 1.996, próximo ao cruzamento com a Rua Aquiles Lobo.

A árvore, plantada no canteiro central, caiu e tombou sobre as pistas no sentido Floresta/Lagoinha. Apenas uma das faixas está liberada para o tráfego. No sentido Floresta/Santa Efigênia, o trânsito segue sem interdições.





Funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão no local para cortar a árvore, que caiu devido às fortes chuvas na noite de sábado (26). A árvore cedeu pouco antes das 20h, e o trabalho de corte começou mais de 12 horas depois.

