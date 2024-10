Na manhã deste domingo foi possível ver a extensão do estrago provocado pela queda do muro

O muro da área de lazer de um prédio na Rua Cônsul Walter, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, desabou por volta das 20h30, durante o temporal desse sábado (26/10). Moradores relatam ter ouvido um “estrondo” no momento do colapso da estrutura.





Porém, apenas na manhã deste domingo (27/10) é que foi possível ver o tamanho do estrago. O muro do jardim desabou quase inteiro, obstruindo a calçada.

A síndica do condomínio, Andrea Veloso, de 56 anos, conta que, apesar de morar num apartamento distante dos fundos, sentiu quando o muro caiu. “Ele caiu de uma vez só. Foi bem barulhento. Também deu uma estremecida, deu pra sentir o tremor”, relata.





Na manhã deste domingo, Andrea e outros moradores instalaram lonas sob o barranco, recomendação dada pela Defesa Civil para evitar que ocorram mais deslizamentos de terra. “Os técnicos vieram aqui e fizeram a avaliação estrutural, disseram que está tudo ok”, explica.





A síndica explica que o susto foi maior do que o prejuízo, já que o prédio possui seguro. São 12 apartamentos, distribuídos em três andares. “Dos males o menor. Não tinha gente passando, não tinha carro estacionado. E foi na parte dos fundos, que fica ninguém”, detalha.





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que não foi chamado para atuar no endereço. Disse que houve acionamento apenas para alagamento na rua. “O local ficou alagado pelo tamponamento de um ralo que dava vazão à água da chuva. Após a desobstrução por parte dos bombeiros, o nível da água voltou ao normal. Ocorrência finalizada sem vítimas”, concluiu.

A Defesa Civil de BH informou que esteve no imóvel e constatou o desabamento. Segundo o órgão, os entulhos obstruiam parte da via. “Foi emitida uma notificação de risco à síndica do imóvel, orientando para adoção de mitigação do risco, recuperação da área e de reparo na estrutura comprometida.” Um isolamento preventivo e temporário foi feito na área afetada.





A Defesa Civil alerta que a manutenção preventiva de muros é essencial para evitar riscos de desabamentos. Muros com rachaduras, inclinações, ou sinais de desgaste devem ser inspecionados e reparados, pois podem ceder e causar acidentes.

Dicas para manutenção de muros