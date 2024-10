O domingo (27/10) de segundo turno das eleições, em Belo Horizonte, pode ter chuvas fortes. Na noite desse sábado (26/10), a capital registrou um temporal que alagou ruas e avenidas e causou transtornos. Em Minas, 693 cidades estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas.





Neste domingo, de acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão indica que o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 17,1 °C, a máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.





Alerta





Às 11h, o órgão emitiu alerta de possibilidade de pancadas de chuva, entre 40 e 60 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, na capital, até às 8h de segunda-feira (28/10).

Confira recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Em Minas

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para 693 cidades de Minas. O comunicado alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Veja recomendações:





Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ligue para Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).





Confira a lista de cidades em alerta: