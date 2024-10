Policiais militares e as urnas eleitorais no ginásio da Academia da PM, no Prado, em BH

A vida começou cedo neste domingo (27/10) de eleição no segundo turno para os Policiais militares de Belo Horizonte. Um total de 100 homens foi empenhado na distribuição das urnas de votação nas seções eleitorais.



Na sexta-feira (25/10), as urnas foram levadas para a Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado. As urnas ficaram armazenadas no ginásio da Academia, que ficou fechado até as 4h da manhã de hoje, quando teve início o transporte das urnas.





As urnas foram transportadas em ônibus, escoltados por quatro viaturas da PM e batedores em motocicletas.

Da mesma forma que foram distribuídas, as urnas serão recolhidas no encerramento do pleito, e encaminhadas ao Tribunal regional Eleitoral (TRE-MG).