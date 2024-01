Ocorrência acontece na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte

Um ônibus em chamas complica o trânsito na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da noite desta segunda-feira (8/1). Informações preliminares dão conta que manifestantes teriam ateado fogo no veículo.

De acordo com a BHTrans, militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar já estão a caminho da ocorrência e fazem diligências para encontrar os suspeitos.

Em outro ponto da Avenida Amazonas, na altura do Bairro Cabana do Pai Tomás, também na Região Oeste, manifestantes interditam a via nos dois sentidos.

O congestionamento na avenida é de cerca de três quilômetros, no sentido Contagem. A retenção tem início na altura do Expominas, na Gameleira.

Até o momento não há informações sobre feridos.

Matéria em atualização.