O governador Romeu Zema (Novo) decretou nesta segunda-feira (8/1) luto oficial de três dias em decorrência da morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos. O oficial, que estava internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte, teve o óbito confirmado na noite desse domingo (7/1). Ele foi baleado na cabeça na noite da última sexta-feira (5/1) durante uma perseguição no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital.

Conforme comunicado, Dias estava lotado no 13º Batalhão da PMMG e deixa esposa e uma filha de 5 meses. “O Governo de Minas presta condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho”, diz a nota.

Os suspeitos do crime são Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, que estava foragido da Justiça por não retornar para o presídio depois da “saidinha” de Natal, e Geovanni Faria de Carvalho, de 33, em condicional após ficar preso durante boa parte de 2023. Logo, eles foram presos novamente de forma preventiva.



Leia também: Veja momento em que helicóptero da PRF faz pouso forçado



Segundo a Polícia Militar, Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. Ele teve o benefício da "saidinha" concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro. Era considerado foragido da Justiça. O suspeito tinha 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.