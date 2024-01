Laura Scardua*

Parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, o ‘Museu da Vale’ traz dos dias 17/1 a 4/2 o ‘Férias Divertidas no Memorial’. A programação é recheada de várias sessões de oficinas, maneiras divertidas de explorar o museu, espetáculos musicais e teatrais aos fins de semana e até bloquinho de carnaval.

Segundo Pompea Tavares, da coordenação educativa do museu, um dos objetivos principais do ‘Férias Divertidas no Memorial’ é trazer os pequenos para espaços culturais. “A criança tem direito à cidade, temos que considerá-las público da cultura." Da mesma maneira pensa Rafael Chaves, pai da Sara, de 5 anos, que levou a família para visitar o museu na última sexta-feira (5/1). Morador de Nova Serrana, no Centro-Oeste, Rafael acredita que desde cedo é importante visitar museus. “Nós precisamos de mais cultura. Nós brasileiros que, ultimamente, estamos mais conectados a TV, celulares e estamos deixando a cultura de lado."

05/01/2023. Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade. Na foto, a pequena Sara, 5, na Sala Vilas de Minas. Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte

Oficinas e apresentações

Com entrada gratuita, mediante inscrição prévia com limite de 15 participantes por sessão, as oficinas oferecidas na programação exploram a criatividade, conhecimento sobre o estado de Minas Gerais e até o aprendizado científico. Os temas são: Oficina de Pintura: Cores de Minas; Oficina de Papel Artesanal; Oficina Ninho de Leitura - voltada para bebês e crianças pequenas; Oficina de Cosméticos Naturais, com Tatiana Neves; Oficina Eco Bonecos, com Grupo Girino.

As apresentações teatrais e musicais são apresentadas pelo Grupo Girino; Grupo Maria Cutia; e Grupo Samba da Meia-Noite.



Atividades em família

A programação de férias do Memorial não é restrita apenas para o público infantil. Pompea Tavares afirma que as atividades, principalmente as oficinas, foram pensadas para serem feitas pela criançada com auxílio de responsáveis. Para a coordenadora, essa é uma oportunidade de ampliar o convívio entre familiares em um ambiente de aprendizado, garantindo o convívio intergeracional e uma experiência diferente para as crianças, que muitas vezes só conhecem espaços culturais por meio de visitas escolares.

Para Daniel Rocha, morador de Brasília, a visita ao museu com a mulher e os filhos - de 9, 13 e 16 anos - “foi um momento para fortalecer os laços entre a família e conhecer a cidade.”

Visita interativa

Para estimular a criançada e tornar a visita ao museu mais divertida, o Memorial oferece 2 dinâmicas: Caçadores de Memória (17/1 a 2/2) e Visitas Brincantes (17/1 a 4/2). Respectivamente, as atividades têm como objetivo explorar os vestígios de memória deixados pelo museu, e conhecer as exposições através de roteiros divertidos. Ambas as dinâmicas acontecem sob direcionamento de um guia educador e utilizam de instrumentos interativos para enriquecer a experiência.

Similar às dinâmicas que serão ofertadas no ‘Férias Divertidas no Memorial’, o Kit Trilha da Infância, que começou 3/1 e vai até 4/2, estimula a interação das crianças com as exposições do museu. Mediante solicitação na recepção e disponibilidade, os visitantes conseguem garantir para a criançada o empréstimo de um kit que contém mapa, lupa, binóculo e outros objetos que incentivam uma visita ativa, porém, sem mediação de um guia educador. A pequena Sara, filha do visitante Rafael Chaves, já aproveitou o kit ao visitar o museu na sexta-feira passada (5/1). O pai conta que os objetos e as atividades associadas estimularam a curiosidade e o interesse de Sara.

Em BH, para todos

Além dos adultos com crianças interessados em encontrar entretenimento durante as férias de verão e estimular o consumo cultural desde cedo, o Memorial é uma ótima opção para o público jovem. Gabriel Araújo, de Conceição da Aparecida, no Sul de Minas, após ir às cidades históricas de Mariana e Ouro Preto aproveitou o embalo das visitas históricas e a atração pela arte para conhecer o museu. “Gostei, sobretudo da parte da Inconfidência Mineira explicada de forma mais dramática.”



Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade. Na foto, Petterson Gherlandi, 27, e Gabriel Araújo, 27. Túlio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte

SERVIÇO

Kit Trilha da Infância

De 03 de janeiro a 04 de fevereiro

Durante o funcionamento do Memorial Vale

Caçadores da Memória

Dias 17 de janeiro a 2 de fevereiro - quartas, quintas e sextas, às 10h30

Toda sexta, sessão com intérprete de libras.

Visitas Brincantes

Dias 17 de janeiro a 4 de fevereiro - quartas, quintas, sextas, sábados e domingos às 11h e 14h

Sábados, às 11h, com intérprete de libras.

Tralalá - jogo de conhecimento sobre Minas Gerais

Dias 18 e 25 de janeiro, 1º e 4 de fevereiro

Quintas, dias 18 e 25 de janeiro, às 18h, com intérprete de libras.

Quinta, 1º de fevereiro, às 18h / Domingo, 4 de fevereiro, às 14h.



Oficina de Pintura: Cores de Minas

Dias 17, 24 e 31 de janeiro – às 14h

Oficina de Papel Artesanal

Dias 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro - às 14h

Oficina Ninho de Leitura

Dias 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro - às 14h e às 15h

MiniFestival de Teatro Lambe Lambe, com Grupo Girino

Dia 20/01 - às 11h

Oficina de Cosméticos Naturais, com Tatiana Neves

Dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro – às 14h

Espetáculo Aquarela: um show cênico, com o Grupo Maria Cutia

Dia 21 de janeiro – às 11h – com intérprete de Libras

Oficina Eco Bonecos, com Grupo Girino

Dia 27 de janeiro – às 10h30 – com intérprete de Libras

Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo

Dia 28 de janeiro – às 10h30 – com intérprete de Libras

Espetáculo “Para Chicos”, com Grupo Maria Cutia

Dia 03 de fevereiro – às 11h – com intérprete de Libras



Samba da Meia-Noite

Dia 25 de janeiro às 19h - com intérprete de Libras



* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice