Uma série de oficinas culturais gratuitas será promovida pelo grupo Samba Queixinho, com início nesta terça-feira (9). A programação de férias ocorrerá até 31 de janeiro e inclui oficinas de audiovisual, percussão, performance musical, elaboração de projetos culturais, construção de brinquedos, entre outras.



Existem atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. Também há uma oficina específica para a comunidade LGBTQIAPN+. Gustavo Caetano, criador do Samba Queixinho e um dos idealizadores do projeto, afirma que o objetivo do grupo é promover formações que contribuam com a qualificação de artistas e produtores. O intuito é que a programação seja uma oportunidade de aprendizado compartilhado com outros públicos.

Todas as atividades serão realizadas na sede da Coletiva Mulheres da Quebrada, projeto que realiza ações voltadas para as mulheres e famílias do aglomerado da Serra. O coletivo fica localizado na Rua Carlos Etiene de Castro, 32, no Bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte.



As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas online, por meio de um formulário. O link está disponível no perfil do Instagram do Samba Queixinho. Confira a programação detalhada a seguir.



Oficina de percussão e prática de Carnaval



9/1 - 15h: Voltada para crianças e jovens interessados em blocos de rua e escolas de samba, introduz o participante à prática de percussão. Participantes poderão conhecer e praticar os instrumentos de percussão em atividades de alongamento, ritmo, prática individual e bateria.



Oficina de construção de boneco pantin



13/1 - 14h: O objetivo é introduzir os participantes a uma jornada pelo teatro de bonecos do gênero "Pantin". Na atividade, as crianças irão explorar técnicas como preenchimento de cor, recorte, montagem de partes articuladas e manipulação de um sapo, personagem recorrente nas produções do renomado grupo de teatro Giramundo.



Performance musical: o palco e a cena



15 a 18/1 - 10h: O propósito é aprimorar a expressividade do cantor através da construção de um repertório físico corporal, fundamentado em conceitos teatrais.



Oficina de construção de brinquedos



20/1 - 14h: O principal objetivo é fomentar o universo da imaginação infantil, convidando as crianças a criarem os próprios brinquedos a partir de materiais recicláveis. Serão exploradas técnicas de construção de brinquedos e objetos, incentivando a descoberta de possibilidades na escultura. A oficina também busca desenvolver a consciência ambiental.



Oficina de videoclipe



22 a 24/1 - 19h: A oficina convida os alunos a desvendar os bastidores da construção de um videoclipe, desde a concepção da ideia até sua realização e gravação. Será um espaço para reflexão sobre a imagem e as etapas envolvidas na produção audiovisual. O foco é conhecer e adaptar-se ao universo cinematográfico dos alunos, proporcionando também novas referências para ampliar sua visão.



Oficina de elaboração de projetos culturais



25 e 26/1 - 14h: O objetivo é apresentar formas de planejamento e apontar possíveis modos de colocar as ideias de produção no papel, abordando todas as etapas de elaboração, com exemplos de projetos reais e já aprovados por alguma lei ou edital de incentivo à cultura.



Oficina de mídias digitais



30 e 31/1 - horário não divulgado: O foco será na potencialização das mídias digitais para atender às demandas específicas da comunidade LGBTQIA+. Serão fornecidas orientações práticas, discutindo técnicas de uso, a escolha da melhor mídia para cada perfil e objetivo individual, com o propósito de impulsionar o desenvolvimento de habilidades e talentos exclusivos.