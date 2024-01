A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, publicou um vídeo, nas redes sociais, celebrando a democracia. A postagem conta com a participação de diversos artistas e políticos, que aparecem dizendo a palavra democracia em repúdio aos atos extremistas de 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas.

O vídeo tem a participação da própria Janja e de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Fafá de Belém e Duda Beat:

O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre! pic.twitter.com/uR7IN2GGcy — Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 8, 2024

Políticos como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e os ministros da Educação, Camilo Santana; da Igualdade Racial, Anielle Franco; do Meio Ambiente, Marina Silva; e o da Secretaria-geral da Presidência, Marcio Macedo, também participaram.

Ao mesmo tempo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de oposição ao governo, também publicou sobre o 8 de janeiro, nas redes, defendendo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) dos casos e anulação das condenações.