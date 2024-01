Uma colisão entre caminhões de minério, seguida de tombamento e incêndio, interdita o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte desde o início da tarde desta segunda-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos tombaram e há três vítimas já socorridas. As carretas estão sendo removidas da pista no sentido BH (DF) e a pista já foi liberada no sentido RJ.

O local ficará sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil foi acionada.



Ao todo, cinco caminhões estavam envolvidos no acidente, e dois deles acabaram tombados. Não houve tombamento das cargas de minério e os veículos não atingiram nenhum carro de passeio.

Houve um grande vazamento de combustível em um dos tanques e um princípio de incêndio nas rodas de um dos veículos. Os bombeiros estão contendo o vazamento de combustível e óleo hidráulico com espuma mecânica.

Pista paralisada no sentido Rio Wellington Souza/EM

Uma das vítimas, um homem de 57 anos, foi socorrido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem. A segunda vítima foi socorrida pela ambulância da Via 040 e ainda não há mais informações sobre a identidade.



A terceira pessoa estava presa às ferragens e conseguiu ser retirada em segurança, porém em estado grave, e seria transportada pela aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O helicóptero precisou fazer um pouso de emergência, causando danos à aeronave e a moradores. A vítima foi transportada por uma ambulância da Via040 tripulada pelo SAMU para o Hospital João XXIII.



Matéria em atualização