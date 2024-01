BRASÍLIA. As ruas da capital do Brasil estão completamente vazias. O clima de tensão iminente segue na data que marca 1 ano dos ataques contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. No Congresso Nacional, a segurança é redobrada e a entrada é quase impossível, mesmo com aqueles com identificação e credencial.

Está marcada para às 15h no Salão Negro do Congresso Nacional ato convocado pelo presidente Lula (PT), que marca 1 ano dos ataques.

A intenção é que tanto Lula, quanto senadores, deputados e governadores possam se manifestar a favor da democracia como resposta aos crimes praticados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas invadiram e vandalizaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em manifestação contra a eleição de Lula na disputa com Jair Bolsonaro (PL).

Entretanto, como a forma adotada pelo governo em relação ao evento acabou transformando-o em uma questão política, alguns governadores rejeitaram o convite. O que não foi o caso de Romeu Zema (Novo), que apesar da divergência com o presidente, estará presente no Congresso Nacional como adiantou o Estado de Minas.

Por outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não vai estar presente na Casa.

Até o momento, na Câmara apenas jornalistas ocupam o local.