Depois de 4h30 interditado, o Anel Rodoviário foi completamente liberado. A pista sentido Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, ficou fechada desde o final da manhã desta segunda-feira (8/1), quando cinco caminhões de minério colidiram.

Dois dos cinco veículos acabaram tombados. As cargas de minério não caíram sobre as pistas e os veículos não atingiram nenhum carro de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas precisaram ser socorridas e houve grande vazamento de combustível em um dos tanques, além de princípio de incêndio nas rodas de um dos veículos. Ambos foram contidos com espuma mecânica.

A pista sentido Rio de Janeiro foi liberada ainda no início da tarde. Já no sentido BH, a desobstrução ocorreu por volta das 16h20. As carretas foram colocadas na marginal da pista.

Acidente seguido de outro

Enquanto socorria uma vítima do acidente, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou fazer um pouso forçado e atingiu casas próximas à rodovia.

Moradores das áreas nos arredores da Avenida Tereza Cristina, sentido Centro, no Bairro das Indústrias, relataram ferimentos com a colisão do helicóptero.

A Via 040 e outra aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais chegaram momentos após a queda para atender o helicóptero da PRF.

Em nota, a PRF informou que não houve feridos em razão do procedimento e que haverá apuração do episódio.