Quatro dias após a passagem do ônibus metropolitano de Belo Horizonte voltar ao valor de R$ 7,20, a tarifa sofrerá novo reajuste. Os 7,15% prometidos em 26 de dezembro passam a valer a partir de 0h desta terça-feira (9/1).

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), anunciou o aumento no início da tarde desta segunda-feira (8/1). Agora, o preço da maioria das linhas será de R$ 7,70.

A ‘batalha’ da passagem começou em dezembro, quando a Seinfra anunciou o aumento para o fim do ano. Porém, em 2 de janeiro, uma liminar assinada pelo juiz Henrique Mendonça Schvartzman, suspendeu o reajuste.

Na decisão, o magistrado afirmou que o aumento era inválido por não respeitar a periodicidade mínima para que o valor fosse reajustado, descrita no Decreto Estadual 44.603/07.

O governo do estado recorreu da decisão. Porém, ela foi mantida pela Justiça em 4 de janeiro e as passagens voltaram a custar- em sua maioria- R$ 7,70, no dia seguinte.

Agora, quando o último reajuste completa um ano, o estado anunciou o aumento definitivo. Em nota, a Seinfra afirma que “a nova resolução está em consonância com o disposto na decisão judicial proferida em 4/1/2024”.

Os 7,15% de aumento serão aplicados conforme a tarifa atual. Na maioria das linhas, a passagem custa R$ 7,20. Neste caso, com o ajuste, elas passam a ser R$ 7,70.

